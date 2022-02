La moquette è un tipo di rivestimento per pavimenti che divide le opinioni di tutti. C’è chi la ama e ci riveste tutti i pavimenti di casa. Al contrario c’è chi non la sopporta proprio ed è la prima cosa che controlla quando prenota una camera d’albergo.

Prima un po’ bistrattata e considerata datata e riconducibile a posti ormai fuori moda è tornata alla ribalta. Sempre più persone la installano in casa anche per trattenere il calore dei riscaldamenti.

Chi soffre di allergia agli acari sa benissimo che questo rivestimento è praticamente off limits. Per quanto si possa pulire con cura il tessuto intrappolerà sempre molta polvere. Per questo è importante procedere con una buona pulizia quotidiana prima di tutto. Soltanto successivamente pensiamo a quella periodica più approfondita che aiuti anche a preservarne la vivacità dei colori.

Come pulire la moquette e farla tornare brillante e come nuova con questi utili consigli che non tutti conoscono

Per ravvivare il colore di una moquette sbiadita dall’usura la soluzione migliore è tingerla. Esistono diversi prodotti appositamente formulati per questo tipo di tessuto, meglio evitare tinture differenti. Prima però di procedere è sempre bene pulire accuratamente tutta la moquette per un risultato ottimale.

Come pulire la moquette in modo efficace

Se vogliamo far tornare la moquette all’antico splendore dimentichiamoci dell’aspirapolvere. Se questo elettrodomestico con la spazzola adatta è utile per la pulizia quotidiana non è il più indicato. Almeno nel caso in cui si voglia procedere ad una pulizia profonda e che preservi anche il colore originale. Bisognerebbe usare un pulitore a vapore per eliminare al meglio lo sporco.

Testiamo la tintura prima su un angolo nascosto per precauzione, scegliendo una tonalità più scura. Una volta passata su tutta la superficie attendiamo la completa asciugatura della moquette. Solo così la tintura aderirà bene e non lascerà macchie. Applichiamola con una spazzola a setole rigide che penetrerà bene tra le fibre. Lasciamo asciugare bene per il tempo minimo indicato sulla confezione.

Altri consigli utili

Se la moquette dovesse macchiarsi con dei liquidi cerchiamo di pulire subito per evitare che la macchia si secchi. Non facciamo l’errore di strofinare ma tamponiamo e poi usiamo uno smacchiatore per tappeti. Anche questo semplice gesto può intaccare col tempo la vivacità dei colori. Come anche usare prodotti non idonei e troppo aggressivi come l’ammoniaca.

Quindi, ecco come pulire la moquette e farla tornare brillante senza doverla per forza sostituire. Tingerla è sicuramente utile quando si tratta di ravvivarne il colore ma anche se ci sono macchie ostinate. Magari siamo riuscite ad eliminarle ma è rimasto un alone ancora evidente. Prima di tingere però proviamo con il detergente della nonna per tappeti, potremmo rimanerne stupiti.

Approfondimento

