Quando fuori è freddo, rilassiamoci e concentriamoci con positività sulla casa. Le faccende da sbrigare non sono per forza spade di Damocle che pendono sulle nostre teste. Prese con il giusto piglio, possono essere un’opportunità per vivere casa nostra con amore. A questo proposito, serve avere i giusti alleati: gli elettrodomestici. La scelta di un elettrodomestico è cruciale: può letteralmente migliorare o peggiorare la nostra vita casalinga. Specialmente la scelta di quegli elettrodomestici che usiamo quotidianamente, come l’aspirapolvere. Per questo è utile avere una guida da seguire, che ci consigli i migliori prodotti sul mercato per prezzo, qualità e consumo. Per nostra fortuna, questa guida esiste: l’ha stilata Altroconsumo. Ecco le migliori opportunità qualità prezzo per acquistare un’aspirapolvere secondo una recente indagine.

Ecco l’identikit perfetto

I test fatti da Altroconsumo sono molto scrupolosi. Il loro scopo è quello di orientare i consumatori tra le mille offerte del mercato, rendendoli soddisfatti della scelta fatta.

Per quanto riguarda le aspirapolveri, sono stati fatti due test differenti: uno sulle aspirapolveri con filo, uno su quelle senza filo. In entrambi i casi, però, hanno tenuto conto di alcuni parametri fondamentali. Primo tra questi, le dimensioni, da cui dipende la maneggiabilità dell’oggetto e soprattutto la capienza (la grandezza del serbatoio). Poi abbiamo, ovviamente, le prestazioni: qual è la capacità pulente dell’aspirapolvere? Riesce a catturare lo sporco su tutte le superfici?

Altro parametro essenziale per i consumatori è il consumo elettrico e la durata della batteria (nel caso delle aspirapolveri senza filo). Ultimo parametro, ma non per importanza, è quello che tiene conto delle emissioni e del rumore. Per emissioni si intende il numero di particelle di polvere (o altro) che l’aspirapolvere reimmette nell’aria. Questo parametro è fondamentale soprattutto per gli allergici alla polvere. Il rumore, invece, che dipende dall’efficienza del motore, non influisce sulle prestazioni ma sul nostro mal di testa (e su quello dei vicini).

Sulla base di questi parametri, vediamo la classifica stilata da Altroconsumo.

Le migliori opportunità qualità prezzo per acquistare un’aspirapolvere secondo una recente indagine

Partendo dalle aspirapolveri con filo, la prima per qualità e per prezzo risulta essere la ARIETE HANDY FORCE 2761 (prezzo 45 euro). La seguono sul podio la AEG VX6-2-CR-A (155 euro) e la SAMSUNG VC05K41H0HG/ET (139 euro).

Passando alle migliori aspirapolveri senza filo, il podio è il seguente. Al primo posto abbiamo la ARIETE 2765 EVO 2 IN 1, che costa 38 euro. La seguono la BLACK&DECKER NSVA315J (42 euro) e la SELECLINE 862481 AMEV 620 (49 euro e 99). Le classifiche continuano con molti consigli e sono consultabili sul portale di Altroconsumo.

