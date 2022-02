Nuove assunzioni da RAI Radiotelevisione Italiana nelle sedi d’Italia. Sono in tutto 12 i posti di lavoro disponibili per 2 profili ricercati. Diploma e possesso della patente di guida di tipo B sono 2 requisiti indispensabili, cui se ne aggiungono altri illustrati di seguito. Tempo circa un mese per decidere se inviare candidatura, da effettuare per via telematica attraverso la piattaforma ufficiale.

Il concorso RAI

I 12 posti disponibili si dividono in 4 gruppi, in base alla sede interessata. 9 di questi sono destinati all’ufficio RAI su Roma, 1 su Milano, 1 ancora su Napoli e, infine, l’ultima opportunità è su Torino. La scadenza per l’invio della domanda è fissata per il 18 marzo 2022 alle ore 12. Al di là delle competenze possedute per l’impiego offerto, il candidato deve essere in possesso di alcuni requisiti.

Innanzitutto, come riportato nel bando, deve avere non più di 29 anni e 364 giorni, ossia non aver compiuto il trentesimo anno di età. Possiede un diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e ha la patente di guida di categoria B. Inoltre, nel caso in cui le selezioni avvenissero a distanza, deve essere in possesso della dotazione tecnica necessaria. Questa comprende un pc dotato di webcam e microfono e connettività internet con velocità minima di 1,5 Mbps in download e upload. Infine, servirà uno smartphone o tablet dotato di webcam e connesso alla rete, tramite il quale sarà richiesto di scaricare una app.

Una sola prova scritta a risposta multipla e 12 posti per questo concorso RAI in diverse città d’Italia

Sono 2 i profili ricercati da RAI. Il primo è il Videografico che si occuperà di svolgere per l’azienda diversi compiti in ambito grafico. Questi possono essere loghi, animazioni, immagini, effetti speciali, visivi e scenografici. Il secondo è Grafico-Operatore Animatore, incaricato di ideare, elaborare e realizzare prodotti grafici, operando in ambito multipiattaforma. Nelle produzioni cui partecipa è responsabile della qualità del prodotto finale dal punto di vista artistico, tecnico e comunicativo.

L’ammissione alle selezioni si baserà su una valorizzazione dei titoli ottenuti secondo specifici criteri. Da 0 a 20 punti in base al voto del diploma, 10 punti in più se attinente con i profili ricercati. Un esempio in tal senso potrebbe essere un diploma di Liceo Artistico in indirizzo grafica.

Si aggiungono dagli 8 ai 12 punti se il candidato ha partecipato a corsi in ambiti attinenti post diploma, in base alle ore totali sostenute. Le certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese partecipano nella somma del punteggio, dando fino a 12 punti per il livello C2.

Superata questa selezione, avremo accesso alla prima fase, consistente in una sola prova scritta a risposta multipla. Per ulteriori dettagli relativi al concorso consultiamo il bando ufficiale RAI.

