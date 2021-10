La macchinetta del caffè è un elettrodomestico utilissimo e una valida alternativa alla moka. Ci fa risparmiare tempo, specie se vogliamo un caffè veloce, con l’uso delle capsule monodose. Inoltre in alcune delle macchinette più moderne, si possono avere tutti i tipi di caffè possibili. Dal caffè ristretto, al macchiato, al cappuccino, fino all’espresso dark o intenso per i palati più forti, averla in casa sarà come trovarsi al bar ogni mattina.

Solitamente non presenta grossi problemi, l’importante è pulirla regolarmente ed evitare che si formi del calcare, dovuto ai vari flussi di acqua. L’acqua è infatti nella torre, ma finisce anche nel cassetto del gocciolamento e nel contenitore delle capsule e a lungo andare può creare delle incrostazioni calcaree che finiscono per rovinare questo strumento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La pulizia profonda deve essere fatta minimo ogni tre mesi specie se usiamo spesso la macchinetta

Possiamo tranquillamente far fronte a questo problema con detergenti fai da te e con una buona costanza nella cura e nell’igiene della nostra fonte di caffè.

Vediamo quindi come pulire la macchinetta del caffè in 5 minuti con questa miscela di prodotti che abbiamo in casa.

Prima di tutto dobbiamo ricordarci di lavare quotidianamente il serbatoio e il coperchio della macchina. Puliamoli con una spugna e del sapone delicato, lasciamo che siano completamente asciutti oppure passiamo un panno. Procediamo anche con il vassoio di gocciolamento e il contenitore delle capsule. Passiamo il detersivo e asciughiamo correttamente. Se non ci occupiamo di questa pulizia in maniera costante, il vassoio finirà per riempirsi di muffa e batteri e potremo dire addio alla macchinetta.

La pulizia profonda deve essere fatta minimo ogni tre mesi, specie se usiamo spesso la macchinetta.

Solitamente si dovrebbe arrivare a 300 capsule e prima del ricambio procedere con la disincrostazione.

Prima di tutto assicuriamoci di svuotare completamente sia il vassoio dove finisce l’acqua, sia il contenitore delle capsule. Rimettiamoli al loro posto e accendiamo l’elettrodomestico.

Prima di attivare il tasto della modalità di disincrostazione, prepariamo la nostra miscela casalinga. Può essere infatti preferibile al liquido specifico per questa azione. Chiaramente prima di utilizzarlo assicuriamoci, chiamando il servizio clienti del nostro marchio, che la miscela possa essere adatta per la nostra macchinetta.

Come pulire la macchinetta del caffè in 5 minuti con questa miscela di prodotti che abbiamo in casa

Possiamo preparare la nostra miscela in due modi: una dose di succo di limone e acqua in pari quantità. Oppure usare l’acido citrico e diluirlo con 20/30 ml di acqua.

A questo punto premiamo il tasto che lampeggia in modo che la macchinetta faccia scorrere la soluzione nei canali e nei condotti. Quando l’acqua non uscirà più dalla bocchetta del caffè, significa che la disincrostazione è finita. Possiamo ripetere l’azione una seconda volta.

Al termine buttiamo via il liquido che è uscito e risciacquiamo di nuovo tutte le componenti. Facciamo quest’ultimo passaggio in modo scrupoloso con acqua calda in modo che non sia rimasta traccia della miscela da nessuna parte.

Puliamo di nuovo il nostro dispositivo riempiendo il serbatoio con dell’acqua pulita e premendo qualunque tasto per farla scorrere nei condotti interni. Ripetiamo una seconda volta e infine disattiviamo il tasto della disincrostazione. A questo punto lasciamo che la macchinetta si asciughi prima di rimetterla sotto il duro lavoro di procurarci il santo caffè ogni giorno.