Quando si deve pulire l’acciaio abbiamo un solo obiettivo comune: zero aloni residui e brillantezza. Be’ se prima era difficile ottenere ciò, oggi invece non lo è. Per un lavandino senza aloni e senza calcare ecco ottimi detergenti da usare, e ora sarà veramente un piacere pulire.

Quando puliamo, ad esempio, il lavandino della cucina, notiamo che il risultato non è esattamente come quello sperato o come quello che passano in televisione. Alcuni prodotti, che pubblicizzano in tv, sembrano essere magici, poi li usi a casa e la magia sparisce. Infatti se si legge bene, c’è scritto minuscolo che “tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo e nella realtà possono variare”. E per alcuni prodotti la differenza si nota dal risultato ottenuto nello spot pubblicitario e da quello che otteniamo in casa.

Mille prodotti in commercio

In commercio, che sia al supermercato o che sia nei negozi per la casa, ci sono tantissimi prodotti che si occupano della pulizia delle superfici. Tutti molto validi, ma alcuni di più. Poi dipende anche da come vengono usati. Perché se usati in modo sbagliato, sicuramente il loro effetto pulente sarà inferiore e di basso livello. Ad esempio, non basta spruzzare i prodotti sulla superficie e passare la spugna. È necessario anche asciugare bene con un panno asciutto, in questo modo non si creano aloni.

Per un lavandino senza aloni e senza calcare ecco ottimi detergenti da usare

Un prodotto sicuramente molto valido da usare è Bio-Mex. Un detergente a base di argilla che va bene per pulire tutta l’abitazione e tutti i locali. Questa è una pasta pulente che si basa su ingredienti naturali, vegetali e biodegradabili. Inoltre non irrita ed è adatta anche a coloro che hanno allergie. Grazie all’azione dell’argilla bianca ventilata e della glicerina, Bio-Mex elimina grasso e calcare dalle superfici. Ed è ideale per la pulizia e la cura dell’acciaio tranne quello satinato. In realtà si può usare anche per altre superfici, in quanto è un prodotto universale.

Prodotto simile è Whirlpool wpro terrabianca lucidante. Questo è un prodotto eco compatibile universale per igienizzare, smacchiare e preservare tutte le superfici. È importante, dopo l’utilizzo del prodotto, lavare bene per eliminare alcuni residui dalla superficie.

Utilizzando uno di questi prodotti il piano della cucina sarà veramente brillante, senza grasso, senza calcare e senza aloni. Finalmente una cucina dove sarà possibile specchiarsi dentro.

