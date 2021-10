Esistono erbe aromatiche e spezie che usiamo quotidianamente in cucina con assoluta soddisfazione. Rendono più saporiti e gustosi i nostri piatti, limitando magari l’utilizzo del sale. Spesso però non conosciamo pienamente le loro virtù potenzialmente benefiche per la nostra salute. Come nel caso di questa erba aromatica, che andremo a vedere in questo articolo della nostra Redazione. Troppo spesso considerato solo un condimento questa erba aiuterebbe incredibilmente il cuore rinforzando le ossa.

Importante alternativa al sale

Sappiamo bene che la salute del nostro cuore passa anche dalla tavola. E, proprio a tavola, non dovremmo abusare del sale per evitare di alzare la pressione sanguigna. Azione che potrebbe poi riflettersi sulla salute del cuore. Ecco perché l’origano, pianta protagonista di questo articolo, sarebbe ritenuta un’alternativa importante al sale. Così come consigliato in questo articolo della Fondazione Umberto Veronesi.

Ancora una volta ecco salire alla ribalta la dieta mediterranea. Come sottolineato in questo studio internazionale, gli scienziati inserirebbero anche l’origano tra gli alimenti benefici di questa dieta. In modo particolare, i vari nutrienti dell’origano concorrerebbero alle attività antiossidanti e antinfiammatorie del nostro organismo. In sintesi, secondo le tabelle internazionali della scienza medica, ecco quali sarebbero i nutrienti presenti in questa pianta:

calcio e ferro;

magnesio e potassio;

zinco;

vitamine varie;

proteine e carboidrati.

A livello di curiosità, ricordiamo che l’origano nella storia era utilizzato nella sua versione di decotto per proteggere l’intestino.

Se vogliamo provare una tazza di decotto di origano, chiediamo suggerimenti utili al nostro farmacista o in erboristeria. Ci consiglieranno probabilmente di lasciare in infusione per una decina di minuti 1 cucchiaino circa di foglie. Dovremo poi filtrarle e assumere la tisana con la nostra pianta ancora calda.

L’origano nel nostro orto

Visto che l’origano contiene degli ottimi nutrienti, riconosciuti come benefici anche dalla scienza, potrebbe essere un’ottima idea quella di piantarlo nel nostro orto. Ricordiamoci che essendo una pianta mediterranea ama il sole e non ha paura della siccità. In piena estate, quando sarà il momento, non annaffiamolo troppo, perché teme l’acqua stagnante. Se lo trapiantiamo adesso, resisterà abbastanza tranquillamente e si nutrirà semplicemente delle piogge e delle precipitazioni. Consigliamo magari di coltivarlo al riparo se abitiamo in zone particolarmente fredde.

