Come pulire la cappa della cucina ed eliminare il grasso dal filtro in maniera semplice, veloce e senza bicarbonato

In questo periodo, molte persone sono alle prese con le famigerate “pulizie di primavera”. Durante i cambi di stagione è consuetudine fare le pulizie di fino, in maniera molto precisa e meticolosa. Si approfitta del cambio del guardaroba per svolgere mansioni domestiche piuttosto impegnative. Fare le pulizie non piace a nessuno perché è piuttosto faticoso. Ecco quindi alcuni utili consigli per pulire casa in maniera rapida e senza fare grande fatica. Per la pulizia dei vetri delle finestre, sarà utile conoscere questo rimedio naturale noto a pochi. Ma oltre a finestre e armadi, durante le “grandi pulizie” non si deve scordare la cucina.

Si tratta di una stanza di servizio che, come il bagno, utilizziamo quotidianamente e più volte nel corso della giornata. Per questo motivo, puliamo la cucina ogni giorno. Tuttavia, ci sono alcuni punti di questa stanza che trascuriamo. Magari non ci pensiamo neanche. Eppure, ci sono parti della cucina che sono molto sporche e, periodicamente, andrebbero pulite per bene. Dopo aver cucinato, ci viene istintivo pulire i fornelli e il piano cottura. Lo stesso accade per il lavandino, dopo aver lavato i piatti. Idem per il forno, se lo abbiamo utilizzato per cuocere gustose lasagne o una golosa torta. A ben pochi, però, viene in mente di pulire la cappa, che è un elemento fondamentale della nostra cucina.

Un elemento della cucina essenziale ma spesso trascurato

La cappa la azioniamo praticamente ogni volta che ci mettiamo ai fornelli. È un elemento molto utile perché aspira i vapori ed assorbe anche gli odori che si producono durante la cottura. Proprio per la sua funzione, la cappa accumula sporco e grasso. Il filtro, inoltre, si sporca anche a causa di eventuali schizzi di olio, sugo e condimenti vari. Con il passare del tempo, se non pulita regolarmente, la cappa comincerà a funzionare poco e male e ad emanare odori sgradevoli. Una cappa unta e sporca non funziona più correttamente e quindi non ci è più utile. Per risolvere questa situazione, bisogna procedere con la pulizia di questa parte della cucina. Nonostante possa sembrare un’impresa complicata, pulire la cappa è piuttosto semplice. Soprattutto se applicheremo il facilissimo metodo che stiamo per spiegare.

Come pulire la cappa della cucina ed eliminare il grasso dal filtro in maniera semplice, veloce e senza bicarbonato

Molti adoperano il detersivo. Tanti altri usano invece il bicarbonato, un grande alleato per la cura e le pulizie della casa. Nelle prossime righe andremo a spiegare un altro sistema rapido che prevede l’impiego di un solo ingrediente naturale. Ci servirà semplicemente un limone. Vediamo quindi come procedere. Prendiamo una bacinella di acqua calda ed aggiungiamo il succo di un limone. Immergiamo all’interno di questa soluzione il nostro filtro e lasciamolo in ammollo per almeno 40 minuti. Trascorso questo periodo di tempo, risciacquiamo e rimontiamo il filtro ben pulito. Questo sistema va bene per i filtri in metallo. In caso di filtro al carbone attivo, questo non può essere lavato, ma va sostituito. L’ideale sarebbe sostituirlo ogni 3 mesi circa. Ecco, quindi, come pulire la cappa della cucina ed eliminare ogni traccia di unto.

Lettura consigliata

Specchi, vetri e piastrelle splendenti e senza aloni grazie a questo sgrassatore fai da te economico e dal fresco profumo