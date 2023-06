Come pulire i sandali e togliere aloni, macchie di sudore e cattivi odori in modo veloce

Belli e di super tendenze, i sandali tornano anche quest’anno ad abbellire i nostri piedi. Unica pecca? Nella maggior parte dei casi, tendono a macchiarsi, poco dopo che stanno a contatto con la pelle, soprattutto a causa del sudore. Dunque, meglio correre ai ripari ed evitare l’effetto usurato delle calzature con alcuni rimedi facilissimi.

A raso terra o con i tacchi, i sandali sono un must have dell’estate. Per la stagione 2023, alcuni modelli stanno spopolando più di altri. Capita, con quasi tutti i modelli, di scorgere dopo poco delle macchie di sudore all’interno della scarpa. Per scongiurare l’aspetto “usurato” basta poco. Vediamo come fare.

Come pulire i sandali e togliere aloni in poche mosse

Tra i rimedi casalinghi più comuni, troviamo l’uso del bicarbonato di sodio. In questo caso, saranno sfruttate le doti pulenti dell’ingrediente. Il bicarbonato, infatti, se spazzolato sulle macchie sul plantare del sandalo, promette di rimuovere lo sporco in eccesso.

L’aceto bianco è un altro ingrediente molto gettonato per risolvere questa problematica. Per capire come pulire i sandali con l’aceto, è utile sapere, innanzitutto, che questo ingrediente funziona soprattutto con i sandali in sughero. Basterà versare l’aceto in un contenitore spray e vaporizzare sugli aloni. Poi, dopo qualche ora d’attesa, strofinare con un dischetto di cotone, oppure della semplice ovatta.

Il sapone di Marsiglia: un vero portento contro le macchie

Il sapone di Marsiglia è un vero alleato naturale ed economico in moltissime faccende domestiche. Non solo fa risplendere il bucato, ma è in grado anche di smacchiare diverse superfici, in modo ottimale e in breve tempo. Ad esempio, per le macchie sui sandali, basta versare un cucchiaio di sapone in scaglie in un contenitore con dell’acqua. Far sciogliere mescolando con un vecchio spazzolino da denti. Proprio con quest’ultimo, poi, strofinare il sapone sulle zone da pulire. Infine, passare un panno umido e lasciare asciugare. I sandali torneranno come nuovi!

Un rimedio veloce

Infine, ecco un rimedio da usare quando si ha poco tempo e le macchie non sono particolarmente evidenti. In questi casi, il classico borotalco sarà perfetto. Riduce lo sporco ed elimina i cattivi odori dalle scarpe. Basterà versare un po’ di prodotto sulle macchie e lasciare agire per 10 minuti. Poi, senza bagnare le scarpe, o lavarle, strofinare con un vecchio spazzolino da denti l’intera superfice da trattare. A questo punto, eliminare tutti i residui di prodotto con un panno morbido ed il gioco è fatto.