Evitare che il caldo torrido ci faccia impazzire è possibile: 4 modi per stare belli freschi anche a 40 gradi

sCaldo, umidità e afa sono in grado di consumare le nostre energie e di farci sentire stanchi soprattutto durante il cambio di stagione quando arriva l’estate. Sono diversi i rimedi per evitare che il caldo torrido ci faccia stare male, anche il Ministero della Salute ha dato le sue indicazioni.

I rischi del caldo torrido quando arriva la stagione più calda riguardano stanchezza e spossatezza ma non solo. Quando si supera una certa età il caldo in strada e in casa è molto pericoloso perché potrebbe provocare un collasso. Si tratta di svenimenti dovuti alla scarsa sudorazione che non permette di mantenere costante la temperatura corporea.

Questi problemi riguardano le persone più deboli, gli organismi che si trovano già in sofferenza, coloro che sono poco allenati. Dal gran caldo deriverebbe anche ansia, malessere e mal di testa. Nei casi più seri si può arrivare alle convulsioni.

Spesso scherzando si dice che gli anziani siano costretti a frequentare i centri commerciali per usufruire della condizionata durante le ore più calde della giornata. Non è necessario uscire di casa, non è necessario andare nei centri commerciali, esistono numerosi rimedi che possono essere utilizzati comodamente a domicilio. Ne vediamo alcuni dei più efficaci.

Piante in casa

Per evitare che il caldo torrido ci possa fare male, dovremmo seguire i consigli del Ministero della Salute. Nelle pagine del sito dedicate a questo problema, il Ministero ci avverte che durante le giornate di caldo torrido non bisogna uscire nella fascia di orario peggiore che sarebbe quella che va dalle 11:00 alle 18:00. Ci dice di indossare sempre un abbigliamento adeguato e leggero e di rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro in continuazione. Dovremo inoltre ridurre la temperatura corporea e abbassare al minimo il livello di attività fisica.

È molto importante bere con regolarità e alimentarsi nella maniera migliore possibile, significa bere 2 litri di acqua al giorno e mangiare molte porzioni di verdura di frutta. È necessario evitare alcolici, cibi grassi, bevande gassate. Se vogliamo combattere il caldo estivo possiamo utilizzare quattro rimedi in quattro diversi contesti in cui le alte temperature potrebbero avere la meglio su di noi. Il primo riguarda la casa. Negli ambienti che viviamo con maggiore intensità come camera da letto e salone mettiamo molte piante, questo può migliorare la situazione. Le piante sono dei condizionatori d’aria naturali e hanno l’effetto di rendere l’ambiente domestico più fresco.

Evitare che il caldo torrido ci mandi a terra

Uno dei momenti peggiori in cui la temperatura alta diventa insopportabile è la notte. Dormire male a causa del caldo ci rende fiacchi durante il giorno. Per questo dovremmo assolutamente evitarlo. Un rimedio per dormire bene la notte nonostante il caldo è quello di stare a contatto col pavimento. Inoltre dovremmo mettere un cuscino sotto le gambe per favorire la circolazione e bagnare i polsi per abbassare la temperatura. Questi comportamenti potrebbero aiutarci seriamente.

Il problema si presenta in maniera opprimente soprattutto quando usciamo di casa. Se da una parte è necessario utilizzare il giusto abbigliamento con capi leggeri, di cotone, che ci proteggano, dall’altro dobbiamo stare attenti a dove parcheggiamo l’auto. E se l’abitacolo è troppo caldo, apriamo i finestrini e facciamo circolare l’aria prima di metterci in marcia.

Se invece stiamo camminando a piedi, il rimedio migliore sarebbe quello di portare con noi una minuscola borsa frigo in cui mettere una bottiglietta d’acqua. O un contenitore con pezzi di frutta fresca come l’anguria. Quando il caldo sarà insopportabile potremmo tranquillamente idratarci. Il quarto rimedio riguarda le persone più deboli. Uno dei rimedi della nonna che può farci stare meglio se il nostro organismo è in sofferenza, è la crema naturale da fare in casa con yogurt e miele. Dopo averla spalmata facciamo una doccia fresca e la temperatura tornerà subito al giusto livello.