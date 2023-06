Basta cargo, ormai sono questi i pantaloni comodi e super stilosi dell’estate da portare come fanno le star

Arrivano direttamente dagli anni ’90 questi meravigliosi pantaloni che tutte le star stanno indossando. Al prossimo giro di shopping devi assolutamente provarli. Belli e comodi, ma anche molto glamour e alla moda. Di certo, con questi pantaloni non passerai inosservata. Sei curiosa? Allora scopriamo di quale modello si tratta.

L’estate è la stagione dei sandali, dei costumi da bagno e degli outfit leggeri che lasciano scoperte le braccia e le gambe. Durante questi mesi di caldo afoso, però, non è sempre facile trovare il giusto equilibrio tra glamour e praticità. In effetti, c’è il rischio di chiudersi nella propria comfort zone e indossare sempre gli stessi abiti. Quelli più comodi.

Ma, come sai, ci sono dei capi di abbigliamento molto versatili che puoi mettere in ogni occasione, anche nelle giornate più calde. Dei must have da tenere sempre nell’armadio e facili da abbinare.

Ad esempio, pensiamo alla favolosa gonna anni ’90 che spesso indossa la super influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

Ma anche i pantaloni bianchi sono un evergreen immancabile nel nostro armadio. Un capo che, se abbinato nel modo giusto, può nascondere anche i fianchi larghi e qualche difetto.

Basta cargo, ormai sono questi i pantaloni comodi e glamour da indossare in ogni occasione

Per l’estate 2023 la moda ci propone anche un altro pantalone estremamente versatile e che sta bene con tutto. Parliamo dei famosissimi parachute pants (pantaloni paracadute). Arrivano direttamente dalla moda anni ’90 e sono la nuova ossessione della generazione Z e di molte giovani celebrities. I pantaloni paracadute derivano dalla cultura hip hop degli anni ‘80. Le linee oversize e comode facilitavano i movimenti. Mentre il tessuto tech, non si trappava né sgualciva.

Il comfort e la vestibilità comoda sono ancora oggi i punti di forza dei parachute pants. Possono sembrare simili, ma questi pantaloni sono nettamente differenti dai cargo e dal modello a palazzo.

Le case di moda ne hanno fatto un vero e proprio must, sia per l’inverno che per l’estate. Rihanna, Bella Hadid, Hailey Bieber, sono tantissime le star che indossano, ogni giorno, questo capo di abbigliamento super stiloso.

L’abbinamento giusto

Rigorosamente coulisse in vita ed elastico sul fondo, i parachute pants sono facilissimi da abbinare.

Naturalmente per l’estate scegli dei tessuti freschi e traspiranti.

Fai attenzione a bilanciare per bene i volumi. Parliamo di un modello ampio, da abbinare a qualcosa di stretto o non troppo largo.

Basta cargo, ormai sono questi i pantaloni comodi da indossare con t-shirt, top, crop top e semplici canotte. Ma i parachute si abbinano perfettamente anche ai top bustier, tanto di moda quest’anno.

Non vuoi sbagliare? Ecco le scarpe perfette

Passiamo alle scarpe. Anche qui hai solo l’imbarazzo della scelta. L’abbinamento con le sneakers è un grande classico, ma non solo. I pantaloni paracadute sono bellissimi anche con degli stivali. Mentre per un outfit stile bon ton, scegli le ballerine.

Per attirare l’attenzione ed essere glamour, indossa questi pantaloni con dei sandali dal tacco vertiginosamente alto.