Avere tutta la casa pulita e immacolata non è affatto semplice. Anche pulendo costantemente è quasi impossibile e va bene così. Una casa in fondo è fatta per essere vissuta e un po’ di polvere è assolutamente normale. Però non quando si tratta di macchie ostinate che rovinano pavimenti e divani.

Per il pavimento abbiamo visto qualche trucco per averlo sempre pulito profumato e senza aloni. Ma per il divano non è sempre così facile come pensiamo. Infatti per i cuscini di poltrone e divani la situazione potrebbe complicarsi quando non sono sfoderabili.

Per i modelli che prevedono di separare l’imbottitura dalla fodera è un attimo. Basterà infilare in lavatrice la fodera e lavarla seguendo le indicazioni dell’etichetta. Ma non sempre questo è possibile, a volte neanche per cuscini che apparentemente sembrerebbero lavabili.

Come pulire i cuscini non sfoderabili del divano per averli sempre igienizzati e liberi da macchie ostinate

Infatti prima di mettere a lavare qualsiasi cuscino è sempre meglio assicurarsi che possa andare in lavatrice. Altrimenti si rischia di ritrovarsi con tessuti danneggiati, cuscini rovinati e non più utilizzabili.

Abbiamo già parlato di come rimediare ai danni del nostro micio sul divano in tessuto. Ora vedremo come procedere alla pulizia anche di macchie di sudore, cibo o altri liquidi. E siccome il divano e i cuscini non sono sfoderabili potrebbe essere un problema eliminare macchie e aloni.

Per macchie fresche meglio agire subito

Una regola che in generale si applica a qualsiasi tessuto, dalle magliette ai tappeti fino ai divani. Tamponare la macchia ancora fresca permette un risultato più efficace. Questo perché le fibre del tessuto più tempo passa e più assorbono lo sporco. Usiamo della carta assorbente o un panno per mitigare i danni, ma senza sfregare troppo.

Se le macchie sono ormai secche bisogna procedere diversamente. In primis possiamo utilizzare un prodotto detergente apposito che è una sorta di shampoo secco, basterà seguire le istruzioni. Ma se non vogliamo spendere troppi soldi ecco un metodo fai da te.

Procedimento

Passiamo l’aspirapolvere con l’accessorio tessuti per eliminare polvere e briciole. Dopodiché sciogliamo 250 gr di borace in 500 ml di acqua e qualche goccia di olio essenziale. Il borace si trova in molti detergenti e può essere utilizzato anche per la pulizia di casa. Imbeviamo un panno nella soluzione e passiamolo sui cuscini e sulle macchie. Aspettiamo che si asciughi e dopo ripassiamo l’aspirapolvere o ancora meglio un pulitore a vapore. Ed ecco i cuscini igienizzati, profumati e liberi dalle macchie in un attimo.

Quindi, ecco come pulire i cuscini non sfoderabili del divano in modo efficace e veloce. Purtroppo a volte quando si acquista un nuovo divano non si fa caso a questo particolare. Si pensa soprattutto alla comodità e allo stile non valutando poi che deve anche essere pulito. Però se acquistiamo un nuovo divano in tessuto meglio controllare che i cuscini siano sfoderabili.

