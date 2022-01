Il mal di schiena è un problema che accomuna molti di noi. Risulta come un dolore sordo. A volte non lo sentiamo neanche, altre volte con un movimento sbagliato, il dolore sale e non va via. Ma da cosa dipendono questi problemi che vanno e vengono? Sicuramente una delle cause potrebbe essere la postura sbagliata che assumiamo durante il giorno. Rimanere troppo curvi sul computer o semplicemente alzare un carico pesante facendo uno scatto con la zona bassa della schiena. Oppure fare esercizi a freddo, senza riscaldamento, e magari stirare un muscolo. Tutti questi elementi sono da valutare. In tal senso la ginnastica posturale potrebbe essere la soluzione, ma non bisogna esagerare con lo sforzo.

L’esercizio del gatto e del bambino

Fare stretching è sicuramente una buona idea per alleviare i piccoli problemi nella zona alta della schiena. I movimenti sono semplici e soprattutto fluidi, ma prima di fare qualsiasi cosa meglio consultare un esperto in materia e verificare, così, il livello di gravità della nostra situazione. Ad ogni modo, un esercizio da provare è la “posizione del gatto”. Mettiamoci per terra a 4 zampe con le gambe a 90 gradi. Guardiamo in alto e portiamo lo stomaco verso il basso. Portiamo il mento alle spalle e inarchiamo la colonna vertebrale verso l’alto. La prima azione inspirando, la seconda buttando l’aria fuori. Si può fare ripetizione, stando però attenti che i movimenti siano lenti, senza scatti repentini. Esiste anche la “posizione del bambino”.

Inginocchiamoci per terra, sedendoci sui nostri piedi. Stendiamo le braccia e portiamole verso il pavimento, ma lasciando che il nostro bacino sia sempre all’altezza dei talloni. Il viso deve essere rivolto verso terra. Teniamo la posizione per qualche secondo.

La ginnastica posturale potrebbe essere la soluzione per alleviare il mal di schiena ecco 4 esercizi da fare in casa

Per quanto riguarda fastidiosi dolori alla parte bassa della schiena possiamo procedere con “l’inclinazione pelvica”. Coricati per terra con la schiena verso il pavimento pieghiamo le gambe. L’esercizio consiste nel portare il bacino verso l’alto mantenendo la parte alta della schiena ancorata al pavimento, così come i piedi. Anche in questo caso il movimento deve essere lento e possiamo mantenere la posizione per qualche secondo. Per sciogliere invece la zona lombare un semplice allungamento moderato della schiena dovrebbe essere utile. In piedi cerchiamo di avvicinare le nostre mani ai piedi, ma senza esagerare. Anche se arriviamo solo alle ginocchia, dobbiamo assecondare il nostro corpo. Manteniamo la posizione per qualche secondo e torniamo su lentamente. Sono esercizi di rilassamento e come tali devono essere fatti per ridare maggiore tonicità alla nostra schiena indolenzita.

