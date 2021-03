Il divano è il protagonista di ogni salotto. Ma oltre al fattore estetico, è importante che sia comodo. Perché i gusti e gli stili possono essere personali, ma la comodità è una cosa che cercano tutti. Sfruttando magari il bonus mobili è arrivato il momento di sostituire quel vecchio divano. Ormai rovinato e poco confortevole. Ma sceglierlo non è semplice, ecco perché oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo delle cose fondamentali da controllare. Per fare un acquisto intelligente e duraturo.

Mini guida su come scegliere il divano perfetto per le nostre esigenze che sia comodo e elegante

Prima di parlare dello stile del divano e dell’arredamento in generale, è importante capire quante persone lo useranno. In base agli abitanti della casa, e ai potenziali ospiti. Perché se non si organizzano molte cene con gli amici a casa propria è inutile scegliere divani troppo grossi. La dimensione non è sinonimo di comodità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Divano a due o tre posti

È ideale per un single o una coppia. Se si è abituati a guardare la TV con gli amici, si può scegliere la variante con penisola. Praticamente aggiungendo una versione moderna di chaise longe. Così si possono distendere comodamente le gambe e rilassarsi guardando un bel film. Se ci sono persone in casa con difficoltà ad alzarsi da divano, si può optare per un divano con postazione relax. Utilissima e confortevole.

Le dimensioni variano da circa 150 centimetri a 200 centimetri. Quindi è importante prendere bene le misure, per evitare di occupare troppo spazio. Soprattutto se si vive in un bilocale. Un divano a due posti con penisola è la scelta giusta.

Divano angolare

Se si ha una famiglia numerosa e animali in casa. Ma considerando le dimensioni importanti bisogna avere molto spazio. Se la stanza è poco ampia si rischia di far sembrare ancora più piccolo l’ambiente. Se si ha un salotto medio, si può scegliere un tre posti con penisola. E poi aggiungere una poltrona. Renderà il salotto più sofisticato senza dare quel senso di oppressione.

Materiale e confort vanno scelti con cura

Se si hanno animali domestici in casa, soprattutto gatti, meglio evitare la pelle. Che sia naturale o sintetica. La tentazione del micio di farsi le unghie sarà troppo forte. E si rischia di rovinare un bel divano nuovo. Si può provare con delle fodere, ma a quel punto la pelle sarà coperta. Non ne vale la pena. Invece meglio scegliere un tessuto, anche sfoderabile. Sarà più facile da lavare. Oppure direttamente un tessuto antimacchia. Altrimenti la versione nabuk è molto bella e meno delicata della pelle.

Arriviamo alla scelta decisiva. La comodità. Prima di tutto l’altezza da terra. La seduta deve essere al punto giusto da farci poggiare i piedi a terra. Non troppo alta né troppo bassa. Schienale sempre delle dimensioni giuste per la schiena. Se troppo basso si rischia di stare scomodi. Per il materiale dell’imbottitura di solito si usa memory foam o poliuretano. L’importante è che i cuscini non ci facciano sprofondare troppo. Altrimenti il mal di schiena è assicurato.

Ecco quindi una mini guida su come scegliere il divano perfetto per le nostre esigenze che sia comodo e elegante. Riguardo lo stile dipende dall’arredamento della casa. Se si vuole un divano che stia bene con tutto, la soluzione è quello in eco pelle moderno. Ma se si hanno animali in casa, meglio uno di tessuto ma di design.