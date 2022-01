Stanno tutti impazzendo per la torta di mele con questo ingrediente speciale pronta in soli 5 minuti

La torta di mele è uno dei dolce più amati per la sua semplicità e bontà. Pochi ingredienti che durante la preparazione sprigionano un profumo per tutta la casa ed invitano alla pazienza prima di poter deliziarsi con una fetta e un buon bicchiere di latte.

Questa torta è uno dei dolci che si prepara ad occhi chiusi. Le sue mille versioni si sposano con ogni genere di menù o occasione. Del resto portare in tavola una torta del genere fa sempre venire l’acquolina in bocca.

Ecco un altro modo di preparare questo fantastico dolce

Stanno impazzendo tutti per la torta di mele con questo ingrediente dal gusto unico e speciale, pronta in soli 5 minuti. Le mele sono uno dei frutti che possiamo reperire tutto l’anno, senza pensare che gli altri ingredienti normalmente li abbiamo già in casa.

In questa versione qui proposta, sarà incluso un ingrediente insolito, la marmellata che farà la differenza durante la preparazione. Dopo la cottura si potrà decidere se aggiungere qualche ciuffetto di panna qua e la, oppure aggiungere non la solita crema al mascarpone, ma questa da mangiare a sbafo.

Ingredienti

330 gr di farina;

150 gr di zucchero;

3 uova;

70 ml di latte;

3 mele;

80 ml di olio di semi;

150 gr di marmellata di albicocche vellutata, senza pezzi;

mezzo limone;

una bustina di lievito per dolci;

una bustina di vanillina;

zucchero a velo.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le mele, lavarle con cura e tagliarle a fettine non più larghe di mezzo centimetro. Riporre le mele tagliate in un recipiente con la buccia grattugiata e il succo di mezzo limone, con una spolverata di zucchero a velo. Lasciarle coperte da pellicola per alimenti in frigorifero fino a quando non occorreranno.

Adesso prendere un recipiente capiente e versare le uova che dovranno essere montare con l’aiuto delle fruste elettriche, con lo zucchero. Raggiungere una consistenza cremosa e pian piano inserire l’olio e poi la farina setacciata facendo attenzione a alla formazione di grumi.

Proseguire con il latte, la bustina di vanillina ed infine il lievito per dolce. Amalgamare quest’ultimo fino a quando non inizieranno a intravedersi delle bollicine d’aria. Infine aggiungere una parte delle mele e girare il composto con una paletta in silicone dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto.

Arrivati fin qui, iniziare ad accendere il forno a temperatura di 180° e prendere una tortiere, imburrarla e passare sul bordo lo zucchero al posto della farina. Versare l’impasto nello stampo, livellarlo, aggiungere il restante delle mele creando una decorazione. Sulla superficie aggiungere la marmellata di albicocche fatta sciogliere leggermente a bagnomaria precedentemente ed infornare e lasciar cuocere per circa 45 minuti.

