Per chi ha voglia di qualcosa di buono che contenga poco zucchero, ecco il dolce perfetto con la frutta di stagione per affrontare questo freddo inverno,. Un mix perfetto di golosità da mangiare a sbafo e da abbinare per ogni occasione.

Un dolce ideale per delle cene con ospiti improvvisi, ma che si sposa molto bene anche a colazione o durante la giornata insieme a una spremuta di agrumi o a un bel caffè.

Tutti stanno impazzendo per questo goloso dessert a prova di bomba

Basta con la solita crostata, affondiamo i denti su un dolce spettacolare che conquisterà il cuore di tutti, anche di chi ama la versione classica.

Ingredienti per la base

180 gr di farina

70 gr di zucchero o dolcificante

2 uova

40 gr di olio di semi arachidi o girasole

60 gr di latte

1/2 bustina di lievito

Ingredienti per la crema

50 gr di zucchero o dolcificante

buccia di limone

30 gr di amido di mais

2 uova

1/2 litro di latte

Altri ingredienti

acqua zuccherata o bagna per dolci

gelatina per dolci o marmellata vellutata di albicocche

frutta a piacere

Basta con la solita crostata, affondiamo i denti su questa morbida ed invitante delizia che catturerà lo sguardo di tutti

Procedimento

Iniziamo la preparazione partendo dalla crema. Prendere un pentolino e versare il latte con la buccia di limone, facendo attenzione a non tagliare anche la parte bianca amara. Accendere il fornello a fiamma bassa e portare ad ebollizione.

Nel frattempo a parte prendere le uova, lo zucchero e montare con l’aiuto delle fruste elettriche ed infine aggiungere un po’ per volta l’amido di mais. Non appena il latte sarà arrivato a bollore, togliere dal fuoco ed eliminare le bucce di limone. Pian piano versarlo nel composto di zucchero, uova e amido ed amalgamare un po’ alla volta.

Quando avremo amalgamato entrambi i composti, rimettere sul fuoco moderato e lasciare addensare, girando il composto lentamente. La crema sarà pronta quando il composto raggiungerà la temperatura di ebollizione.

Appena pronta, coprirla con pellicola per alimenti, che dovrà andare a contatto con la crema e lasciare intiepidire. In questo modo, non si formerà quella odiosa patina grumoso sulla superficie.

Adesso passare alla preparazione della base

Prendere una ciotola e versare le uova, lo zucchero e montare con lo sbattitore elettrico. Subito dopo aggiungere l’olio, il latte e pian piano la farina setacciata per evitare la formazione dei grumi. Infine aggiungere il lievito per dolci e miscelare fino a quando non si inizieranno ad intravedere delle bollicine d’aria.

Arrivati fin qui, prendere uno stampo da crostata, ungerlo con burro o olio, infarinarlo e versare l’impasto all’interno. Infornare per circa 15 minuti a 180°C e non appena sarà pronto lasciar raffreddare.

Nel frattempo, preparare una semplice bagna di acqua con un po’ di zucchero a piacere e si vuole anche un po’ di liquore come la strega o altri indicati per la bagna. Quando la base sarà pronta, bagnarla, aggiungiamo uno strato a piacere di crema e decoriamo con la frutta di stagione.

Letture consigliate

Non il solito tiramisù ma questo soffice spettacolare senza uova e senza savoiardi che sta facendo impazzire il web