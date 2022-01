I nostri armadi molte volte sono talmente colmi che sembrano dover esplodere da un momento all’altro. Ma anche cassettiere, bauli e scatoloni riempiono le nostre soffitte e camere, eliminando tantissimo spazio, che invece potremmo utilizzare per altro.

Le nostre manie di accumulare vari capi d’abbigliamento per anni e anni porta proprio a questo risultato. Eppure, non saremo mai in grado di indossare tutto per diversi motivi, ovvero taglie che non portiamo più o perché fuori moda.

Periodicamente dovremo controllare e smistare tutti i vestiti e cercare di fare una accurata selezione e regalare ciò che non metteremo mai più. Esistono anche svariate app o siti che danno la possibilità di scambiare abbigliamento ed accessori o di rivenderli all’interno di un circuito sicuro.

Come dare nuova vita e rinnovare i vestiti che non usiamo più con questi incredibili modi creativi

Nonostante ciò, ci sarà sempre qualcosa che vorremo tenere, magari perché è un regalo a cui siamo affezionati o la fantasia ci colpisce particolarmente. Effettivamente, potremo riutilizzare alcuni maglioni, maglie, gonne e vestiti cercando di trasformarli con qualche piccolo accorgimento e trucchetto.

Non importa essere un bravo sarto, ma solo cercare di usare la fantasia per creare qualcosa di nuovo e utile, riuscendo anche a risparmiare sull’acquisto di ulteriori vestiti.

La prima idea, probabilmente la più semplice in termini di realizzazione è trasformare vecchi maglioni in scaldamuscoli. Basterà tagliare entrambe le maniche e cucire le estremità facendo degli orli con ago e filo, non importa essere perfettamente precisi. Potremo inserire dei simpatici dettagli come pompon laterali o spillette divertenti.

Le maglie più aderenti saranno perfette per ricavare delle calze da mettere sotto lo stivale. Invece quelli ristretti in lavatrice potranno diventare delle comode gonne adenti, tagliando la parte superiore e inserendo un elastico che potremo fissare con della colla per tessuti.

T shirt e camicie

Potremo modificare le Quindi, ecco come dare nuova vita e rinnovare i vestiti che non usiamo più con questi incredibili modi creativi e semplici da realizzare. , che utilizziamo per stare in casa o andare in palestra, ma che vogliamo sfruttare in altro modo, semplicemente tagliando il colletto e le maniche.

Ricaviamo dalle T shirt eccessivamente vecchie delle strisce sottili per fare collane lunghe impreziosite da perline colorate o metallizzate.

Mentre i maglioni troppo corti che non usiamo già da anni, diventeranno lunghi e comodi se cuciamo all’estremità il fondo di una camicia, che magari era bucata o macchiata nella parte superiore.

Usiamo invece il colletto per creare un accessorio alla moda, ritagliamolo e attacchiamo pietre, strass e perle, così da indossarlo come una collana.

