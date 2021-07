Uno degli accessori che si sporca con maggiore facilità è proprio il tappeto. Di qualsiasi fibra o consistenza, che sia in bagno, in camera da letto o altrove, è un raccoglitore di polvere che trattiene lo sporco e anche i batteri.

Non tutti conoscono il segreto per pulire i tappeti di casa senza rovinarli e per questo motivo, ecco qualche consiglio pratico.

Quali sono i consigli pratici per una pulizia corretta

I tappeti vanno puliti regolarmente per evitare di far accumulare sporcizia o addirittura batteri. Una delle attività di routine più comuni per la pulizia della casa e di questo accessorio è sicuramente l’aspirapolvere.

Durante le pulizie quotidiane, tra soprammobili e pavimenti, capita di dover rimuovere un gran quantitativo di polvere giornalmente. Anche sui tappeti va a intrappolarsi tantissima polvere e non solo.

Batteri, polvere, peli e sporcizia di vario genere sono trattenuti dalle fibre del tappeto e spesso ce ne accorgiamo troppo tardi. Ma bisogna pulirli tutti i giorni o basta pulirli una volta a settimana o anche due?

La pulizia dei tappeti dipende molto da vari fattori. Alcuni fondamentali, come ad esempio un convivente con qualche allergia o un animale domestico e così via. In questi casi è consigliabile passare l’aspirapolvere almeno tre o quattro volte a settimana e se occorre aumentare la frequenza.

Ma se non ci sono particolari condizioni che obbligano una pulizia continua, si può abbassare la frequenza a una o due volte a settimana.

Qual è il segreto per pulire i tappeti di casa senza rovinarli

L’aspirapolvere bisogna ricordare che non sempre basta. Se ad esempio in casa con noi convivono animali domestici, questi non solo perdono i peli tutti i giorni, ma posso portare in casa anche altro come fango, detriti, etc.

In questi casi è importante rimuovere tutto lo sporco che si sarà attaccato alle fibre anche con un prodotto per il lavaggio a secco specifico. Poi utilizzare l’aspirapolvere con regolarità può aiutare a rimuovere la sporcizia in casa che non andrà ad accumularsi e consentiranno a tutti i conviventi di vivere in un ambiente pulito e ben curato.

Inoltre questo elettrodomestico potrebbe avere delle impostazioni specifiche da personalizzare per pulire le diverse superfici dei tappeti. In questo modo si eviterà di consumare il tappeto e si otterrà una pulizia mirata.