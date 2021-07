Per gli appassionati è indispensabile avere la moto sempre splendente e luccicante. Sappiamo bene quanto sia bello e gratificante avere una moto sempre pulita.

Passare per le strade della nostra città e attirare l’attenzione di tutti. O ricevere complimenti da qualche altro appassionato è qualcosa di incredibile. Però sappiamo anche che tenere la moto pulita soprattutto in alcuni punti è molto difficile. Ecco allora un efficace metodo per pulire i cerchi che sono una delle parti più complicate da gestire.

Come pulire e rendere splendenti i cerchi della nostra moto direttamente in garage

Chiaramente si tratta di una pulizia non professionale ma se fatta in modo corretto potrà darci grandi soddisfazioni. Prima di tutto dobbiamo procurarci del detersivo per i piatti, due spugnette e un panno morbido. E poi dello sgrassatore delicato che non danneggi le superfici.

Iniziamo col posizionare la moto su un piano orizzontale in maniera che ci risulti facile lavorare. Meglio ancora se usiamo i cavalletti in cui la posizioniamo l’inverno quando non la usiamo. In questo modo la moto resterà perfettamente ferma e potremo muovere le ruote a nostro piacimento.

Una volta posizionata iniziamo l’operazione di lavaggio cerchi

Spruzziamo in maniera abbondante lo sgrassatore su tutta la superficie del cerchio e lo lasciamo agire per qualche minuto.

Se i cerchi sono molto sporchi sarà necessario ripetere l’operazione più volte. Dopodiché con la spugnetta procediamo ad eliminare il grasso e lo sporco.

Procediamo delicatamente senza strofinare troppo energicamente.

Un trucco fondamentale

Un trucco fondamentale è quello di coprire gli pneumatici con della pellicola da cucina lasciando esposto il cerchio. Così non si sporcheranno mentre procediamo al lavaggio ed eviteremo che la gomma diventi scivolosa.

Le ultime mosse

Ora prendiamo un secchio con dell’acqua e aggiungiamo una quantità generosa di detersivo per i piatti. Usando la seconda spugnetta laviamo bene il cerchio in modo da dargli un’ulteriore sgrassata. Per finire, un’ultima operazione da fare è passare un panno morbido asciutto. Con un po’ di pazienza i nostri cerchi torneranno splendenti.

Ecco, quindi, come pulire e rendere splendenti i cerchi della nostra moto direttamente in garage. Con un po’ di pazienza e i cerchi torneranno come nuovi.

Approfondimento

3 consigli pratici per preparare uno straordinario viaggio in moto in totale sicurezza, godendosi senza pensieri quest’entusiasmante avventura