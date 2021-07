L’estate è probabilmente la stagione più bella dell’anno. Alte temperature, belle giornate, vacanze estive sono sicuramente dei fattori che ci mettono il buonumore. Ma si sa con il caldo si presenta sempre un fastidioso problema. Si inizia a sudare e bisogna bere molta acqua per recuperare i liquidi persi. E puntualmente ci ritroviamo con una brutta sorpresa, all’altezza delle ascelle sulle nostre magliette compaiono degli aloni gialli.

Non basta lavarli in lavatrice

Ci siamo accorti che anche dopo il lavaggio in lavatrice questi aloni non vogliono saperne di sparire. Anzi soprattutto sui capi bianchi sembrano allargarsi continuamente. Cosa che poi ci costringe a rimedi drastici come buttare via le magliette o riciclarle per altro. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa spiegherà come eliminare queste macchie super resistenti con l’aiuto di questo prodotto.

L’incredibile metodo da provare subito per togliere gli aloni gialli sotto le ascelle

Stiamo parlando del borace. Questo minerale è molto utilizzato per la pulizia in generale della casa, ma anche come insetticida. È molto efficace anche come antitarlo. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Cos’è il borace e come può essere utilizzato in casa per facilitarci la vita”. Ma è anche perfetto per pretrattare questo tipo di macchie difficili da eliminare. Ricordiamo comunque di usarlo con cautela perché è un prodotto irritante.

Prendiamo una bacinella con acqua tiepida, versiamo mezzo bicchiere di borace e un po’ di sapone di Marsiglia. Indossiamo dei guanti e mescoliamo bene con le mani per far amalgamare la polvere di borace e immergiamo la nostra maglietta. Lasciamo in ammollo circa un’ora per lasciare agire il composto. Dopodiché strizziamo e mettiamo in lavatrice. E gli aloni spariranno in un attimo!

Ecco quindi l’incredibile metodo da provare subito per togliere gli aloni gialli sotto le ascelle. Se la macchia è abbastanza vecchia potrebbe essere necessario un approccio più aggressivo. Possiamo aggiungere una quantità maggiore di borace e strofinare senza troppa forza la parte interessata.