Viaggiare è sempre un’esperienza incredibile, ma farlo in moto è qualcosa di unico.

Certo, può essere molto faticoso ed anche rischioso, se non si hanno la giusta esperienza e padronanza del mezzo. Soprattutto se si tratta di viaggi abbastanza lunghi, ritrovarsi impreparati può rivelarsi un’esperienza tutt’altro che indimenticabile, anzi, ai limiti del tragico.

Ecco quindi 3 consigli pratici per preparare uno straordinario viaggio in moto in totale sicurezza, godendosi senza pensieri quest’entusiasmante avventura.

Spirito di adattamento

Se l’idea è quella di partire per un viaggio di qualche giorno, bisogna ottimizzare lo spazio a disposizione nei bagagli. Di solito si possono installare sulla moto due borse laterali ed un bauletto posteriore.

Contando anche lo zainetto che possiamo portare alle spalle, non si raggiungono i 40 litri in totale.

Quindi il primo consiglio è quello di rinunciare a tutto ciò che è superfluo. Parola d’ordine: adattarsi.

L’importante è mantenere il baricentro della moto basso, per viaggiare in sicurezza.

Non restare a terra, in tutti i sensi

Sembreranno due elementi scontati da ricordare, ma la prudenza non è mai troppa.

Infatti, le cose fondamentali da portare in viaggio sono un kit di attrezzi per la manutenzione della moto ed una powerbank.

In entrambi i casi, non possiamo permetterci il lusso di rimanere a terra, come si suol dire.

Prima di partire quindi assicuriamoci di comprare un kit completo di attrezzi per riparare eventuali danni al mezzo. Ed un carica batterie portatile che ci consentirà di avere il cellulare sempre acceso e pronto per le emergenze.

Pronto soccorso

Soprattutto in moto, il rischio di farsi male c’è. Quindi, anche in questo senso, è sempre meglio farsi trovare preparati. Sono fondamentali cerotti e bende di tutti i tipi, ghiaccio istantaneo, coperta di emergenza, guanti, pinzette e così via.

