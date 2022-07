Quasi ognuno di noi ha in casa almeno un mobile di legno. Diffusissimi negli anni passati, i mobili in legno non passano mai di moda, perché sono eleganti e si adattano ad ogni tipo di design. Tra i tanti pregi di questo materiale c’è il fatto che è molto semplice da pulire. Infatti, non sarà necessario ricorrere a costosi prodotti chimici per mantenere queste superfici come nuove. Ciò nonostante, dobbiamo fare attenzione perché alcuni ambienti della casa sono molto umidi. Questo potrebbe favorire la formazione di muffa e di conseguenza cattivi odori che però possiamo eliminare facilmente in modo naturale. Con questo articolo vogliamo spiegare come pulire i mobili in legno usando 3 rimedi della nonna davvero economici e geniali. Anche se molti di noi usano l’alcol o l’aceto per pulire e disinfettare queste superfici, oggi illustreremo altri metodi efficaci ma poco conosciuti.

Come pulire e ravvivare i mobili di legno senza aceto e alcol ma con 3 efficaci rimedi naturali

Il legno è un materiale dalla bellezza naturale e semplice, ma se opaco ed impolverato diventa brutto da vedere. Polvere e sporco rovinano l’aspetto di questi mobili così belli, ma anche i graffi. In caso di legno opaco e di graffi leggeri sulla superficie può essere utile usare il burro cacao. In alternativa, sostituiamo questo prodotto con un pastello a cera di colore simile al legno da trattare. Per pulire e restituire brillantezza alla superficie camuffando i graffi strofiniamo uno stick di burro cacao o il pastello sul mobile. Dopodiché, passiamo un panno in microfibra con movimenti circolari. Noteremo subito che il legno tornerà ad essere più brillante e le imperfezioni saranno quasi invisibili.

Sapone di Marsiglia

Se dobbiamo sgrassare e rimuovere la polvere da un mobile in legno possiamo usare del semplice sapone di Marsiglia. Basterà scioglierne 30 grammi in un litro d’acqua tiepida e trasferire il prodotto in un vaporizzatore. Il sapone di Marsiglia possiede ottime proprietà sgrassanti e con grande facilità avremo di nuovo mobili lucenti. Vaporizziamo su un panno la soluzione e usiamola per detergere la superficie. Asciughiamo con un panno morbido e il gioco è fatto.

Patata

Se ci stiamo ancora chiedendo come pulire e ravvivare i mobili di legno in modo naturale possiamo guardare nella nostra dispensa. Probabilmente tutti noi a casa abbiamo delle patate. Può sembrare strano, ma l’amido contenuto nelle patate è in grado di sgrassare efficacemente le superfici in legno. Possiamo usare una patata tagliata a metà strofinandola sul mobile, oppure semplicemente la sua buccia. Per terminare, asciughiamo il mobile usando un panno in microfibra.

Lettura consigliata

Addio agli scarichi del bagno che puzzano con questo efficace rimedio naturale diverso da bicarbonato e aceto