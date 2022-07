“Luglio col bene che ti voglio”, cantava Riccardo Del Turco nel lontano 1968. Gli vorremo anche bene a questo luglio, ma, almeno in queste settimane ci sta letteralmente rosolando. Chi proprio il caldo non lo sopporta, sta già facendo il countdown per l’arrivo di agosto. Cosa, che riguarda ormai anche tutti gli amanti dell’oroscopo, alla ricerca di possibili sorprese. Coloro, infatti che non sono stati i protagonisti in questi giorni, sperano che la fortuna giri e cominci ad andare dalla loro parte. Sicuramente, meno quei segni come Ariete e Toro, o, questi che stanno dominando la scena ormai dall’inizio dell’anno. Agosto, che segna la fine dell’estate e l’arrivo di nuovi programmi, sarà particolarmente ricco per questi tre segni che andremo a vedere.

Un pieno di energia e vitalità

Se c’è un segno che non sta risentendo della debolezza che porta il caldo è sicuramente il Capricorno. Pieno di energia e vitalità, in questo momento, tutto quello che tocca diventa oro. In amore c’è l’appoggio di Venere, che crea attorno a questo segno un vero e proprio alone di seduzione. Fortissimo anche l’appoggio di Marte, in grado di portare la famosa fortuna che aiuta gli audaci. Addirittura, il momento è così buono che potrebbero arrivare tante gradite sorprese anche per tutti coloro che sono in vacanza. Il cielo sopra il Capricorno in questo momento non è blu, ma dorato.

Finalmente un agosto ricco e da sogni per il Capricorno e altri 2 fortunatissimi segni top

Altro segno che non sembra conoscere ostacoli in questo momento è il Sagittario. Potremmo addirittura paragonarlo a un campione olimpico di salto agli ostacoli. Finalmente il famoso cambiamento, atteso all’inizio dell’anno, starebbe prendendo forma. Sembrano davvero eccezionali tutti i giorni che seguiranno il 10 agosto. Fatalità proprio la notte della caduta delle stelle, con i relativi desideri, potrebbe segnare la svolta nel 2022 per il Sagittario.

Torna finalmente il sereno nel cielo dello Scorpione

Finalmente un agosto ricco e da sogni anche per il povero Scorpione, reduce da qualche settimana di saliscendi in stile montagne russe. Agosto potrebbe invece partire alla grande, con una forma fisica degna di un atleta super premiato. La parola d’ordine è “attaccare” in qualsiasi campo, sia affettivo che professionale. Eccezionale anche il momento di relax per tutti coloro che andranno in ferie, forti di una forma fisica alla Cristiano Ronaldo. Attenzione che attorno al 20 del mese potrebbero arrivare insperati guadagni e proposte lavorative davvero eccellenti.

