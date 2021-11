Le faccende di casa ci portano via molto tempo ogni giorno. Tra i nemici numero 1 della casa c’è senz’altro la muffa. Questa può comparire sui muri, sui mobili e pure tra le fughe delle piastrelle.

In genere, la muffa si manifesta a causa dell’umidità presente negli ambienti. Pertanto, se alcune zone della casa sono poco arieggiate non è strano notare la comparsa della muffa.

Questa può danneggiare i nostri mobili, a volte anche irrimediabilmente. Inoltre, la muffa porta con sé uno sgradevole odore che può essere difficile da mandare via.

Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare dei modi semplici ma efficaci per risolvere il problema. Non solo bicarbonato ma ecco come eliminare velocemente la puzza di muffa dai mobili di legno con 5 furbi trucchetti poco conosciuti.

Il legno è un materiale elegante e di grande qualità. Il suo unico difetto è la porosità: questa caratteristica lo rende soggetto all’umidità e ai cattivi odori.

La cosa straordinaria è che le alternative al bicarbonato che illustreremo in seguito sono tutte naturali e molto economiche.

Il primo trucchetto utile per rimuovere l’odore di muffa dai mobili di legno è il sapone di Marsiglia. Questo incredibile prodotto può essere utilizzato a 360 gradi per la cura della casa. Per questo motivo abbiamo svelato i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

Il sapone di Marsiglia è in grado di eliminare le spore della muffa. Inoltre, ne previene la formazione e lascia sui mobili un gradevole profumo senza danneggiarli.

Dovremo diluire 50 grammi di scaglie di sapone di Marsiglia in mezzo litro di acqua tiepida. Bagniamo un panno morbido con questa soluzione e usiamolo sulla superficie attaccata dalla muffa.

In alternativa, trasferiamo la soluzione in una bottiglia spray e vaporizziamola su un panno da usare sul mobile. Ripetere periodicamente la procedura terrà lontana la muffa dai mobili.

Aceto, chiodi di garofano e succo di limone

Per mettere in pratica questo rimedio dovremo riempire una pentola con acqua, un bicchiere d’aceto bianco e mezzo bicchiere di succo di limone. Infine, aggiungiamo anche un cucchiaio di chiodi di garofano e mettiamo la pentola dentro il mobile che presenta la muffa.

Lasciamo nel mobile questa soluzione per circa 12 ore in modo che agisca, eliminando la puzza di muffa.

Fogli di giornale e aceto

Prima di buttare via i quotidiani, recuperiamone qualche foglio. Accartocciamoli e bagniamoli con una soluzione preparata unendo un bicchiere d’acqua e una tazzina d’aceto bianco.

Strizziamoli per bene e poggiamoli sul mobile sopra un piatto in modo da non bagnare il mobile. In poco tempo, il foglio avrà assorbito l’odore di muffa dal mobile.

Legno di cedro

L’olio essenziale al legno di cedro è molto utile per combattere la muffa. Ne basteranno pochissime gocce su un batuffolo di cotone per prevenirne la sua formazione ed eliminare il terribile odore.

Il consiglio in più

Come molti di noi sanno, il sale grosso assorbe l’umidità prevenendo il problema della muffa. Metterne una manciata in un sacchetto di iuta e tenerlo dentro i mobili di legno li proteggerà da questo problema.