Tutti noi sappiamo quanto sia difficile mantenere una casa sempre pulita e profumata. I lavori da fare in casa ogni giorno sono moltissimi e alcuni ambienti sono maggiormente esposti allo sporco. Bagno e cucina sono spesso vittime di germi, batteri ed umidità, ma anche di cattivi odori. La puzza che esce dagli scarichi può rovinare anche il bagno più pulito. La causa sono gli scarichi e le tubature che, soprattutto durante i periodi in cui il caldo si fa più intenso, rilasciano cattivi odori. Tubi vecchi e residui organici come pelle e capelli, ma anche resti di sapone e altri prodotti possono restare intrappolati e rilasciare odori sgradevoli.

Fortunatamente, per risolvere questo problema possiamo ricorrere ai più comuni rimedi naturali. Tra questi ci sono aceto e bicarbonato, 2 prodotti preziosissimi per la cura della casa. Tuttavia, oggi vogliamo svelare un rimedio della nonna straordinariamente efficace che non prevede l’utilizzo di questi 2 ingredienti.

Addio agli scarichi del bagno che puzzano con questo efficace rimedio naturale diverso da bicarbonato e aceto

Quando abbiamo a che fare con le faccende domestiche, molti di noi cercano di ricorrere a prodotti naturali ed ecologici. Proteggere l’ambiente e la nostra salute è molto importante e a volte questo ci permette anche di spendere meno. Per risolvere questo fastidiosissimo problema possiamo unire 3 prodotti in grado di sconfiggere la puzza di fogna. Per liberarcene in modo semplice e veloce, uniamo 30 grammi di sapone di Marsiglia, 2 cucchiai di sale e un cucchiaio di acido citrico. Il sale e l’acido citrico pur essendo inodori sono prodotti in grado di assorbire la puzza. Invece, il sapone di Marsiglia aiuterà a dare un profumo gradevole all’ambiente.

Come usarlo

Uniamo questi ingredienti e versiamoli nello scarico dal quale proviene la puzza. Lasciamo agire il prodotto possibilmente per tutta la notte e dopodiché facciamo scaldare una pentola colma d’acqua. Più tempo lasciamo agire il prodotto più sarà semplice liberarsi della puzza. Quando l’acqua sarà bollente, versiamola nello scarico. Possiamo dire addio agli scarichi del bagno che puzzano con questo efficace rimedio alla portata di tutti. Possiamo usare questo metodo per la puzza che esce dal wc, ma anche per gli scarichi di doccia, vasca, bidet e lavandini.

