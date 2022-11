Come pulire e disinfettare le spugne del bagno e della cucina con un metodo infallibile

Gli strumenti che adoperiamo per le pulizie domestiche sono davvero degli alleati preziosi, poiché ci facilitano il lavoro. La cosa a cui però spesso prestiamo poca attenzione è la loro stessa pulizia. Immaginiamo di pulire casa con spugne e panni sporchi: sporco, germi e batteri presenti su di essi si depositerebbero sulle superfici di casa nostra. Ecco perché diventa fondamentale pulire e disinfettare le spugne di bagno e cucina con una certa frequenza. Naturalmente, quando diventano logore, andrebbero sostituite. Ma con una regolare pulizia, possiamo sfruttarle al massimo e l’operazione non è nemmeno così complessa. Esiste più di un metodo infallibile per riuscire nell’impresa e richiedono tutti poco tempo e ingredienti naturali.

Come pulire e disinfettare le spugne con bicarbonato e aceto

Quando parliamo di cattivi odori sappiamo che la risposta univoca è l’aceto di vino, anche se non è adatto per togliere le macchie di smalto dai vestiti. L’aceto ha un rinomato potere sgrassante e anti-odore. Quello che dobbiamo fare è riempire un pentolino con 2 parti d’acqua e una parte d’aceto, immergere le nostre spugne del bagno o della cucina e portare a bollore. Spegniamo il fuoco e lasciamo in ammollo in acqua molto calda per un quarto d’ora. Una volta trascorso il tempo, potremo sciacquarle e lasciarle asciugare bene. Questo è senz’altro un rimedio efficace per dire addio a germi e batteri.

Il trucco del microonde

Se non vogliamo sporcare pentole e pentolini, esiste una versione last minute del rimedio a base d’aceto. Prendiamo un piatto fondo, e adagiamoci le nostre spugne o i nostri stracci ripiegati. Cospargiamoli di bicarbonato, aggiungiamo qualche goccia d’aceto e aspettiamo che faccia reazione. Ricopriamo i nostri stracci con acqua, mettiamo il piatto in microonde e lasciamolo scaldare per 2 minuti alla massima temperatura. Una volta trascorso il tempo, maneggiamo con cautela, strizziamo spugne e stracci appena igienizzati e saranno subito pronti all’uso.

Cosa usare per pulire le spugne

Conosciamo tutti i benefici dell’olio di melaleuca (meglio noto come olio di Tea Tree). È un importante antibatterico e si dà il caso che sia ottimale anche per la pulizia di stracci e spugne del bagno o della cucina. È ideale per disinfettare e rimuovere germi e batteri e di conseguenza per eliminare i cattivi odori dei nostri alleati di pulizia. Riempiamo una bacinella di acqua tiepida, aggiungiamo qualche goccia di succo di limone e alcune gocce di olio essenziale di melaleuca, mettiamo le nostre spugne in ammollo e lasciamocele per mezz’ora. Una volta risciacquate saranno ben disinfettate e dal profumo di pulito, che scatenerà il fuoco sacro della pulizia anche nei più pigri.

È utile sapere come pulire e disinfettare le spugne, ma non ci stancheremo mai di ripetere che prevenire è meglio che curare. Perciò è bene sapere come prendersi cura di spugnette e stracci per la pulizia quotidianamente, per evitare di doverli gettare via prima del tempo. Per prima cosa, dovremmo metterli a bollire almeno una volta a settimana, perché le alte temperature permettono di disinfettare velocemente e ridurre la proliferazione batterica. Un altro espediente per evitare germi e cattivi odori è quello di fare asciugare bene le spugne dopo l’uso, così da evitare la muffa. Anche un lavaggio con sapone di Marsiglia dopo ogni uso è consigliabile. Le superfici della nostra casa ci ringrazieranno.