Come disinfettare le spugne per pulire il bagno e togliere il loro cattivo odore

In casa, i nemici dell’igiene sono sempre dietro l’angolo. A volte, siamo convinti di pulire con efficacia il nostro appartamento salvo poi trascurare alcuni aspetti non banali. Il più delle volte, si tratta di una semplice mancanza di tempo che ci impedisce di fare tutto e bene.

Ad esempio, potrebbe capitarci di pulire casa sempre con gli stessi stracci o le stesse spugne, evitando, di tanto in tanto, di disinfettarli. Però, pensiamo che, così facendo, andremmo a pulire con qualcosa che, potenzialmente, non netto di suo.

Come pulire stracci e spugne è importante saperlo

Non sono le uniche cose che non dovremmo trascurare in un appartamento. Ad esempio, in quanti puliscono le chiavi di casa? In realtà, quasi nessuno lo fa ed è uno degli errori che si commettono in casa. Tornando alle pulizie domestiche, bisogna fare i conti con la crisi.

Le utenze domestiche, da questo punto di vista, non ci stanno aiutando. Comprare i detersivi, sia pur scontati, ha un prezzo che molte famiglie non possono più permettersi. Con le bollette della luce aumentate e con le bollette del gas triplicate, ormai il budget di tanti si è ridotto.

Ecco dei rimedi della nonna

Diventa impossibile fare una spesa economica settimanale familiare con 100 euro. Bisogna fare delle rinunce, oppure trovare delle alternative. Ecco perché in tanti sfruttano i consigli della nonna per fare dei detersivi fai da te economici. Ad esempio, su come disinfettare le spugne per pulire il bagno.

Per igienizzarle, ad esempio, ma vale anche per gli stracci, potremmo fare così. Gli stracci e le spugne dovremmo lasciarli a bagno, per una notte, immersi in acqua bollente. Dovremo aggiungere il succo di un limone, 1 cucchiaio di sale fino e 2 di bicarbonato. Alla mattina, dovremo strizzarli per bene e appendere al sole per asciugarli.

Come disinfettare le spugne per pulire il bagno, così come gli stracci del pavimento

Se, invece, fosse semplicemente macchiata, allora basta metterla in 1 litro di acqua con del limone. Ripetiamo l’operazione più volte, fino a quando si sarà smacchiata.

Se, invece, la spugna dovesse avere dei cattivi odori, in base a quello che abbiamo pulito, dovremmo fare così. Ovvero, immergere le spugne puzzolenti non solo in acqua bollente. Dovremo, infatti, aggiungere anche dell’aceto e qualche goccia di limone. L’aceto è, infatti, particolarmente efficace per risolvere il problema. Volendo, possiamo aggiungere anche del sale fino. Lasciamole immerse per almeno 3 ore.