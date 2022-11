Nessuno ci crede ma è il segno zodiacale più pericoloso di tutti, più dell’Ariete e del Leone

Non è una novità che ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche e il suo modo di comportarsi. Tra le qualità positive, ogni tanto emergono anche dei difetti e delle debolezze. Capita così proprio per il segno zodiacale più pericoloso, che sarebbe meglio conoscere.

L’irruente Ariete

Oltre a lui ve ne sono altri 2 che non scherzano. L’Ariete è anche il primo segno dello zodiaco. Segno di fuoco e in genere non ha mezze misure. Per cui quello che pensa o che dice lo comunica con una grande franchezza. Il discorso indiretto, oppure sfumato, il parlare senza mostrare ciò che si pensa non è da lui. Per cui può capitare che diventi il segno zodiacale più pericoloso, trascinato dalla sua impulsività.

Ci sono infatti dei segni più sensibili, come il Cancro, molto attento ai rapporti con gli altri. Il rispetto per i sentimenti altrui diventa il punto di distinzione del suo modo di fare. Ecco che in alcuni casi, l’Ariete potrebbe sembrare veramente cattivo nei confronti di un Cancro.

Le frecce appuntite del Sagittario e gli artigli del Leone

Nessuno ci crede ma è il segno zodiacale più pericoloso come vedremo, e con lui anche il Sagittario. Le sue aspirazioni ideali e la sua voglia di distinguersi, potrebbero metterne in evidenza un lato fortemente egoistico. In questo caso la sua reazione potrebbe portare al disprezzo. Come il Sagittario, anche la Vergine potrebbe comportarsi con una certa aria di superiorità e di freddezza verso gli altri.

Un altro segno che potrebbe rivelarsi il segno zodiacale più pericoloso è il Leone, proprio per la sua determinazione ad agire. In ogni caso la sua reazione sarebbe abbastanza prevedibile. Attenzione anche al Toro, quando perde le staffe. In genere è un segno abbastanza mansueto, ma guai a subirne la reazione quando non riesce a controllarsi.

Nessuno ci crede ma è il segno zodiacale più pericoloso e vendicativo

Tuttavia il segno a cui bisogna fare più attenzione è lo Scorpione. Siamo tra i segni dominati dall’elemento acqua. L’acqua rappresenta la forza dei sentimenti, quando si agita in superficie. Mantiene un lato oscuro nelle sue profondità. E questo aspetto è particolarmente evidente nello Scorpione. Non si riesce mai a capire che cosa pensi e come faccia a riuscire nella vita. Sembra quasi l’alieno dello zodiaco, e porta sempre con sé una certa aurea di mistero.

Lo Scorpione è attento verso gli altri e ne capisce il mondo interiore. Ama la lealtà e non sopporta chi invece lo ripaga con dei torti. È un segno molto sensibile, anche se all’apparenza non sembra. Riesce a governare le sue reazioni, ma sa preparare anche a distanza di anni, un piatto freddo al momento opportuno. La presenza di Marte, dio della guerra, potrebbe portarlo a vendicarsi. Una reazione difficile da prevedere e spesso inattesa, che potrebbe essere anche distruttiva. Ecco perché potrebbe essere il segno zodiacale più pericoloso di tutti.