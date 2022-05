Divani e poltrone sono i protagonisti del salotto. Sono uno degli elementi d’arredo preferiti perché invitano al relax e al riposo. Dopo un’intensa giornata di lavoro, non si vede l’ora di adagiarsi sul divano o accoccolarsi nella nostra poltrona preferita. Sono il posto dove la maggior parte delle persone trascorre la serata, guardando un bel film o leggendo un piacevole libro. Purtroppo, però, divani e poltrone si sporcano. Come ogni altro arredo presente in casa, attirano la polvere. Se poi ci sono anche cani e gatti, allora il problema si intensifica per la presenza dei peli. Per non parlare poi di eventuali bambini che possono sporcare e macchiare il divano con colori e pennarelli o salendoci in piedi con le scarpe. Per fare la polvere sui mobili rapidamente e con pochissima fatica esistono alcuni sistemi efficaci ed infallibili.

Divani e poltrone, però, non sono di certo elementi facili da lavare. In realtà, se sono sfoderabili, allora le cose sono abbastanza semplici perché basta mettere il rivestimento in lavatrice. Il problema si pone, invece, nel caso di divani e poltrone non sfoderabili. Per la pulizia di questi elementi d’arredo, molte persone utilizzano il sistema del vapore e delle alte temperature. In questo modo, si disinfetta pure. Tuttavia, bisogna avere l’apparecchiatura specifica e apposita. Nelle prossime righe andremo a spiegare un metodo di pulizia meno sofisticato ma comunque efficace. Non servono strumenti particolari. Basteranno ingredienti che tutti hanno quasi sempre già in casa e un oggetto comunissimo.

Come pulire divani e poltrone in tessuto non sfoderabile senza usare il vaporetto e con zero fatica

Cominciamo con lo scoprire gli ingredienti che ci occorrono:

un cucchiaio di sapone di Marsiglia;

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

acqua tiepida.

A questo punto, riempire una ciotola con l’acqua e farvi sciogliere all’interno il sapone di Marsiglia. In un secondo momento, unire anche il bicarbonato e miscelare bene il tutto.

Fatto ciò, prendere un panno piuttosto grande ed immergerlo nella ciotola. Strizzarlo e avvolgerlo attorno ad un coperchio da pentola. Basterà fissarlo attorno al pomello con un elastico. A questo punto, afferrare il manico del coperchio e passarlo in ogni punto del divano. In caso di molto sporco, ripetere l’operazione anche 2 o 3 volte. Quando saremo soddisfatti del risultato ottenuto, effettuare la stessa operazione utilizzando però un panno imbevuto di sola acqua.

Tenere le finestre aperte e fare asciugare all’aria. Volendo, per diffondere in salotto un buon profumo, potremmo aggiungere alla soluzione pulente qualche goccia di olio essenziale a piacere.

Ecco quindi spiegato come pulire divani e poltrone non sfoderabili.

La tecnica del coperchio è ideale anche per pulire e igienizzare i materassi.

Lettura consigliata

Pulire il piatto doccia ingiallito ed eliminare incrostazioni, muffa e calcare ecco un rimedio naturale economico e zero fatica