Orto e giardino sono delle gran belle passioni. I professionisti e i più patiti si dedicano a questo passatempo tutto l’anno. Gran parte delle persone, invece, vi dedica parecchio tempo soprattutto in primavera e in estate. Del resto, è proprio in questi momenti dell’anno che si sta parecchio tempo all’aria aperta. Non c’è niente di più bello che ammirare un giardino pieno di fiori colorati. Alcuni creano uno scenografico effetto cascata. Altri ancora, invece, delle romantiche nuvole di bianchi fiorellini. Coltivare un orto dà ancora più soddisfazione perché ci dà la possibilità di portare in tavola i frutti e gli ortaggi curati con amore. Tuttavia, questo bel quadretto bucolico, può essere rovinato da alcuni nemici. Spesso, infatti, le piante cadono vittime di attacchi da parte di insetti e parassiti. Tra i più diffusi, ricordiamo afidi e cocciniglia. Purtroppo, però, a nuocere a orto e giardino non ci sono solo loro.

Altrettanto dannose sono le erbacce. Chiamate anche erbe infestanti o malerbe, si tratta di erbe inutili. Si propagano senza alcuna utilità. Si sviluppano ovunque, arrecando solo fastidio a colture, piante e fiori. Addirittura, le erbacce riescono ad infiltrarsi tra le fughe dei lastroni, donando un aspetto ben poco piacevole alla nostra area verde. Il modo più efficace per liberarsene è quello di estirpare, periodicamente, tali erbacce. Si può procedere in maniera manuale. Questa soluzione, però, è abbastanza faticosa, soprattutto se l’area in questione è piuttosto ampia. Esistono anche diserbanti chimici. Ma sarebbe meglio evitarli perché potrebbero raggiungere le falde acquifere. Come fare quindi per liberarci una volta per tutte di queste erbacce malefiche? Nelle prossime righe andremo a spiegare un rimedio semplice, naturale ed economico.

Addio a erbacce e piante infestanti che invadono orto e giardino grazie a questo potente diserbante naturale fai da te

Andiamo ora a scoprire cosa ci occorre per preparare il nostro diserbante naturale. Ecco gli ingredienti:

3,5 l di aceto;

2 tazzine colme di sale;

¼ di tazzina di detersivo per piatti.

Il procedimento è davvero semplice. Basterà riunire i 3 elementi in uno spruzzino, agitare per bene e lasciar riposare per qualche minuto. Una volta fatto ciò, non ci resterà altro da fare che indossare i guanti da lavoro e nebulizzare il composto sulle erbacce. Valida alternativa all’aceto è il succo di limone. Inoltre, per aumentare l’efficacia del prodotto, è possibile usare il sapone di Marsiglia anziché quello per i piatti. Potremo così dire addio a erbacce e piante infestanti.

