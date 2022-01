In queste fredde giornate di fine gennaio è piacevole stare a casa al calduccio. Ovviamente, si esce per questioni lavorative e per fare la spesa. Appena però se ne ha l’occasione, si sta volentieri a casa. Spesso, specie durante il fine settimana, ci si dedica pigramente ai propri hobby. Tra i passatempi preferiti, sicuramente troviamo la lettura e la visione di qualche bel film. Sono attività ideali per la stagione fredda. Li possiamo infatti coltivare standocene comodi sul divano, magari sorseggiando questa cremosa bevanda che non ci fa rimpiangere la cioccolata calda. Oggigiorno, Netflix, Infinity e molti altri ci offrono un’amplissima scelta. Tra film, documentari e serie TV, è davvero impossibile non trovare ciò che piace. Quest’oggi vorremmo suggerire ai Lettori di ProiezionidiBorsa un film che è stato apprezzatissimo dal pubblico.

Non su Netflix ma su Amazon Prime Video questo film dal successo clamoroso di cui possiamo leggere anche il libro

Il film che suggeriamo di vedere è Crazy & Rich – Asiatici ricchi da pazzi, tratto dall’omonimo libro scritto da Kevin Kwan. Non si trova sul popolarissimo Netflix ma su Amazon Prime Video, il servizio on demand offerto da Amazon.

Si tratta della classica storia d’amore tormentata. Una sorta di Cenerentola dei nostri tempi. Nonostante la vicenda narrata, forse un po’ banale e scontata infatti, il film non stanca e non annoia. Ciò che maggiormente ce lo fa apprezzare è l’ambientazione nella sfavillante Singapore. Una giovane Città Stato ricchissima, caratterizzata da skyline pazzeschi, con grattacieli e luci psichedeliche. Sicuramente, è degno di nota anche lo studio dei personaggi macchiette, alcuni davvero simpatici e molto spassosi.

Uno sguardo su Singapore

Singapore non è solo una city business emergente. Si trovano infatti vari quartieri dove vivono specifiche etnie. Da Arab Street a Little India, passando per Chinatown, Singapore offre la possibilità di fare il giro del Mondo in pochi minuti di metropolitana.

Questo variegato melting pot culturale che tanto affascina i turisti, può però provocare contrasti interni a livello locale. Ed infatti, è proprio ciò che emerge in Crazy & Rich – Asiatici ricchi da pazzi.

La trama

La giovane Rachel Chu è di origine cinese ma vive a New York da quando è una bambina. Insegna economia all’università ed è fidanzata con Nicholas Young, giovane rampollo di una delle famiglie asiatiche più importanti di Singapore.

Rachel è totalmente all’oscuro delle origini di Nicholas e, così, quando accetta di accompagnarlo a Singapore per partecipare al matrimonio di un amico, si trova catapultata in una realtà che nemmeno poteva immaginare. Un mondo fatto di jet privati e personaggi, più o meno strambi e simpatici, che fanno a gara per dimostrare chi è più ricco. È ben chiaro che, in tale contesto, la giovane e semplice Rachel non troverà vita facile. Sarà proprio un personaggio in particolare a fare di tutto per mandare a monte il suo rapporto con Nicholas.

Per sapere se alla fine l’amore trionferà, non resta che godersi il film o sfogliare le pagine del libro. Infatti, non su Netflix ma su Amazon Prime Video questo film dal successo clamoroso di cui possiamo leggere anche il libro.

Una commedia ed un romanzo esilaranti che ci faranno fare un viaggio nel jet set dei ricchi asiatici.

Approfondimento

Tra novità e intramontabili grandi classici, ecco 10 libri perfetti e imperdibili per gli appassionati di Giappone e cultura giapponese