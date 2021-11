La pulizia della cucina spesso impegna molto più che del resto della casa. Lo sporco più intenso provocato dalla cottura del cibo e dai suoi residui non è sempre facilmente eliminabile. A volte, si vorrebbe davvero vivere in quelle pubblicità nelle quali tutto sembra agevole e magico; dove basta un nulla per rimuovere lo sporco, con un colpo di spugna. Purtroppo la realtà è ben diversa. Certo, intervenire subito, su macchie e residui fa sì che la pulizia sia più rapida ed efficace, ma non sempre è possibile, in particolare per alcuni elettrodomestici.

Uno di questi è il forno elettrico, utilizzato spesso, soprattutto nelle stagioni fredde, quando si preparano più cibi caldi. Anche se, apparentemente non sembra, è sicuramente un luogo dove si annidano batteri, sporcizia e residui di cibi. Non sempre è possibile pulirlo in maniera adeguata, vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché, ogni tanto, non si vuole vedere o pensare a quello che c’è al suo interno. Spesso si rimanda alla prossima cottura, che, però, a volte non arriva mai. Il forno continua a sporcarsi ed è sempre più complicato pulirlo.

Come pulire il forno elettrico con una soluzione facile e veloce senza usare l’acqua

Andiamo a vedere come pulire il forno elettrico in pochissimi passaggi e senza l’aiuto di additivi chimici. Prima di tutto, lo accendiamo e lo portiamo a una temperatura di 50 gradi. Il processo durerà circa un quarto d’ora. Nel mentre, ci armiamo di una bacinella o di un piccolo contenitore e andiamo a preparare una pastella. Utilizzeremo quattro ingredienti molto semplici e naturali. Il primo è il bicarbonato di sodio, vero alleato per tutte le pulizie. Il secondo è l’aceto di vino bianco, altro classico della pulizia e della disinfezione. Insieme a loro, ecco il detersivo neutro per i piatti e il sale fino. Per spargere la miscela che creeremo ci servirà una spugna.

Per le quantità, agiremo così. Quattro cucchiai abbondanti di bicarbonato, al quale uniremo mezzo cucchiaino di detersivo e quattro cucchiai colmi di aceto bianco. Infine, due cucchiaini di sale fino. Amalgamiamo bene il tutto, per formare una pasta. Dopo circa un quarto d’ora, quando il forno avrà ormai raggiunto la temperatura di 50 gradi, lo andremo a spegnere.

Pazienza e cura

Spargeremo con perizia e attenzione il composto che abbiamo creato su tutta la superficie del nostro forno. In particolare ci soffermeremo sulle griglie e sulla parte più profonda, dove spesso si annidano i residui più duri da rimuovere. Senza dimenticare la leccarda, come visto in molti dimenticano di pulire questa parte del forno ma è lì che lo sporco si annida.

Dopo aver svolto con cura e attenzione questo procedimento, richiuderemo il forno ancora caldo fino a quando non si raffredderà completamente. A quel punto, con un’altra spugna, leggermente inumidita, andremo a rimuovere la pasta e con essa tutto il sudiciume. Anche questa operazione dovrà essere svolta con pazienza e perizia. Ripetere fino a quando il forno non tornerà a essere splendente.

Come pulire il forno elettrico con una soluzione facile e veloce senza usare l’acqua, un gioco davvero da ragazzi che consigliamo di fare almeno un paio di volte al mese. Affinché sia davvero efficace e non faccia perdere molto tempo.

