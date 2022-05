Una bella colazione è composta da acqua, cibo e caffè. Fondamentali sono l’acqua e il cibo, non dimentichiamoli mai. Spesso, infatti, appena svegli si prende solo il caffè e poi si corre al lavoro. Cerchiamo invece di dedicare più tempo alla colazione, perché pasto importante della nostra giornata e da non sottovalutare.

Quindi, appena svegli sicuramente beviamo un bicchiere d’acqua, che andrà a svegliare i nostri organi interni, dato che per tutte le ore in cui abbiamo dormito non abbiamo bevuto. Poi procediamo con la colazione. Possiamo fare quella salata, oppure possiamo farne una dolce. L’importante è mangiare qualcosa, non dobbiamo avere lo stomaco vuoto. Durante questo periodo caldo, poi, possiamo scegliere di fare colazione anche con la frutta di stagione.

Il caffè della mattina è quella bevanda bramata da tanti. Appena ci si sveglia si corre in cucina e si mette su il caffè, questo se abbiamo la moka. Se invece abbiamo la macchinetta del caffè con le cialde, allora è tutt’altra storia. Si inserisce la cialda e si fa uscire il caffè.

La moka la mattina

Molti, però, soprattutto di mattina, preferiscono la moka. Sappiamo perfettamente che questa è costituita da tre parti. La caldaia, dove versiamo l’acqua, il filtro, dove mettiamo il caffè, e poi la parte superiore che conterrà il caffè prodotto.

La prima cosa che facciamo è riempiere la caldaia con dell’acqua. Poi aggiungiamo il caffè. Prendiamo il cucchiaino, lo inseriamo nel contenitore del caffè e versiamo poi la polvere nel filtro della caffettiera. Quando immergiamo il cucchiaino, tirandolo poi su, questo sarà pieno di caffè. Per rimuoverne un pochino solitamente lo scuotiamo, in modo da far cadere della polvere. A volte, però, questa cade dove non dovrebbe, tipo sul ripiano della cucina. Esiste un metodo molto veloce per evitare i disastri in cucina.

Sorprendente il motivo per cui si mette un elastico attorno ai contenitori da caffè e non è per chiuderli

Dobbiamo infatti mettere un elastico sulla lunghezza della nostra scatola che contiene il caffè. Una parte dell’elastico sarà così sotto la scatola, l’altra sarà sopra. Ora inseriamo il cucchiaino nel contenitore e, prima di versarlo nel filtro della caffettiera, facciamolo passare sotto l’elastico, che andrà a rimuovere il caffè in eccesso che si trova sulla posata.

Ovviamente la polvere andrà poi a ricadere all’interno del contenitore, così nessun granello di caffè andrà sprecato. E dato che siamo in tema antispreco, ricordiamoci che la crosta del Parmigiano è utilissima quando cuciniamo i sughi, non dobbiamo buttarla. Come sono utilissimi anche i fondi di caffè usati per le piante.

Ed ecco che riempire la caffettiera sarà un vero gioco da ragazzi e non faremo disastri in giro perché il cucchiaino è stracolmo. E allora è veramente sorprendente il motivo per cui si mette un elastico che gira sulla lunghezza della scatola del caffè.

