Di luoghi suggestivi, nel nostro Paese, ce ne sono tantissimi. Probabilmente non basterebbe una vita sola per girarli tutti. Mare, montagna, collina, laghi, città d’arte. In ogni suo angolo c’è una bellezza paesaggistica o architettonica. In più, si mangia benissimo pressoché ovunque. Se tutti ce ne convincessimo e ci unissimo davvero, forse un giorno, l’Italia potrebbe davvero vivere di solo turismo. Un prodotto che esportiamo all’estero, ma non sempre nella maniera giusta. È un grande peccato, perché basterebbe davvero poco per poterne godere tutti, con una ricaduta economica evidente sull’intero paese.

Ci sono zone, come quelle dell’Umbria e della Toscana, che sono considerate tra i luoghi più belli al Mondo. Alla prima Regione manca solamente il mare, ma compensa abbondantemente con una natura rigogliosa e tantissimi paesi di bellezza assoluta. La seconda, invece, ha di tutto e di più. Basti pensare a Firenze e all’Argentario o all’Elba. Solo per citare alcuni posti. All’incrocio tra queste due splendide Regioni si trova il paese che descriveremo oggi. Appartiene all’Umbria, è in provincia di Perugia, ma dista davvero una manciata di chilometri dalla Toscana. Situato a 500 metri di altezza, domina la splendida Val di Chiana. Stiamo parlando di Città della Pieve.

Nel bel mezzo dell’Italia ecco un antico borgo medioevale dove trovare uno dei vicoli più stretti e suggestivi del Mondo

Il 70% dei suoi edifici è costruito in mattoni a vista. È il tipico borgo medioevale che fa innamorare chi ha la fortuna di poterlo visitare. Si affaccia sulla vallata circostante, celebre per uno dei suoi prodotti doc, ovvero la chianina. Sono numerose le trattorie e i ristoranti dove poter assaggiare questa carne da fine del Mondo. Già solo questo sarebbe sufficiente per giustificare una capatina qui, ma Città della Pieve è anche molto altro. I 40 metri della Torre del Pubblico, una struttura costruita abbondantemente prima dell’anno 1000, da cui si può godere un panorama mozzafiato della città e di tutta la valle. Da non perdere anche la Concattedrale di San Gervasio e Protasio, i due santi protettori del paese. Costruita sulle rovine di un tempio di origine etrusca, è ricca di preziosi dipinti, tra cui quelli di alcuni allievi del famoso Perugino.

Il bacio nello stretto

C’è un’altra attrazione molto particolare, che si trova proprio nel centro storico. Stiamo parlando di uno dei vicoli più stretti del mondo. Si chiama Vicolo Baciadonne ed ha una larghezza massima di 80 centimetri, con punti in cui non si arriva ai 50. Il suo nome si deve al fatto che gli uomini portassero qui le loro spasimanti per attraversare insieme il vicolo, mettendosi di profilo nei punti più stretti, per agevolare il contatto. Per poi, nel migliore dei casi, lasciarsi andare a un bacio appassionato. Ancora oggi, tutti i turisti che vengono in coppia a Città della Pieve, passano per il Baciadonne, per provare l’ebbrezza di un bacio in uno spazio così angusto.

Nel bel mezzo dell’Italia ecco un antico borgo suggestivo e ricco di storia, sin dai tempi dell’antica Roma. Città della Pieve è il luogo giusto per una fuga romantica, per darsi un bacio d’amore nel suo stretto vicolo.