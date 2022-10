Come pulire correttamente il forno a microonde e perché è meglio farlo

Uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina è certamente il forno. Con esso si preparano diverse pietanze, dalle torte agli sformati di pasta. In genere in cucina ci sono due tipologie di forno: quello elettrico, chiamato anche statico, e il forno a microonde.

Sebbene anche col forno a microonde si possa cucinare, in genere lo si utilizza per riscaldare le pietanze, per scongelare il cibo o cucinare piatti non impegnativi. Quando invece gli alimenti sono di una certa consistenza, si preferisce utilizzare il forno elettrico normale.

Funzionamento forno a microonde e statico

I due forni in effetti si basano su principi differenti. Quello statico produce calore grazie al riscaldamento delle resistenze elettriche. Il microonde invece emette proprio onde elettromagnetiche. Queste vanno a colpire i succhi e l’acqua contenuti negli alimenti, facendo aumentare le temperature. Questo aumento di temperatura produce la cottura di tutto ciò che è intorno a questi liquidi.

Pulizia del forno elettrico

Uno dei problemi più scoccianti del forno riguarda la pulizia. Con il forno statico si può provvedere con dei prodotti specifici, oppure con del semplice bicarbonato e aceto. Si può spruzzare un po’ di aceto bianco sulle pareti del forno e poi passare con una spugnetta. Si eliminano così le tracce di grasso e le incrostazioni.

Come pulire correttamente il forno a microonde anche con prodotti naturali

Il motivo per cui bisogna pulire il forno a microonde è perché è quello che si sporca più facilmente. Le onde elettromagnetiche infatti colpiscono cibi e condimenti, producendo sovente degli schizzi. Questi vanno sulle pareti e si attaccano e in breve tempo i germi cominciano a proliferare.

Per pulire l’interno di un forno a microonde, possiamo prendere dell’aceto e del limone. Togliamo prima di tutto il piatto rotante, poi con un panno in microfibra umido proviamo a eliminare i resti di cibo. A questo punto spruzziamo la miscela di aceto e limone sulle pareti del forno. Si lascia agire il prodotto per qualche minuto e con un panno in microfibra si pulisce il tutto. Poi si asciuga il forno e per ultimo si lava in acqua calda il piatto rotante.

Una ciotola con limone

Sapere come pulire correttamente il forno a microonde, permette di eliminare i batteri. Ebbene, un altro sistema abbastanza efficace consiste nel versare del succo di limone in una ciotola che contiene tre quarti d’acqua. Si mette poi la ciotola al centro del piatto rotante e si lascia andare il forno per un paio di minuti. Poi si spegne e si lascia riposare. L’acqua evaporata andrà sulle pareti, sciogliendo le incrostazioni. Non ci resta poi che pulire e asciugare con un po’ di acqua tiepida.

