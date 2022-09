Nelle nostre cucine è presente il forno oltre ai fornelli a gas o alle piastre a induzione. Sono strumenti utili per poter cucinare le diverse pietanze, che richiedono modalità di cottura differente. Anticamente si utilizzava il fuoco del camino, su cui si metteva la pentola. Nelle case dove c’era il forno a legna, si cuocevano alcune pietanze anche con questo.

Il forno nel passato

In passato la cottura al forno era un po’ relegata alle feste e alla domenica. Nei paesi esistevano anche i forni dove tutti portavano le loro pietanze domenicali, per farle cuocere. In genere si trattava di pasta imbottita, lasagne o cannelloni.

Oggi l’utilizzo del forno è molto più diffuso. Ci sono anche delle famiglie che hanno in casa il forno a legna. Altre invece quello a gas, oppure il classico forno elettrico, o quello al microonde. Ogni forno ha le sue caratteristiche particolari. Si può dire, che le pietanze cotte al forno sembra che abbiano un sapore particolare.

Così nel forno si mettono le paste, i funghi gratinati, i pomodori ripieni, la zucca, la pizza, il polpettone, il pesce, i peperoni e tanto altro. I forni più diffusi nelle famiglie sono quello statico o elettrico e quello a microonde. A volte vi sono ambedue in cucina e con utilizzo diverso.

Ecco come utilizzare in cucina il forno a microonde e l’elettrico

Tutti e due funzionano come forni, ma con principi diversi. Quello elettrico riscalda grazie ad una serpentina in metallo, che si riscalda e trasmette il calore. Quello a microonde, come indica lo stesso nome, utilizza delle onde elettromagnetiche per cuocere gli alimenti.

Se il primo non emette radiazioni, il secondo invece propaga radiazioni elettromagnetiche. Per questo motivo è bene che la porta del forno sia perfettamente chiusa quando si mette in funzione. In questo modo le radiazioni rimangono all’interno del fornetto.

I forni a microonde

Sono proprio queste onde elettromagnetiche, che innescano la cottura in quanto agiscono sull’acqua presente nei cibi. In effetti non sono direttamente loro a cuocere il cibo, quanto piuttosto l’acqua che aumentando di temperatura, permette la cottura del cibo. Oltre a riscaldare l’acqua, saranno cotti anche i grassi e i liquidi presenti negli alimenti.

Certamente, le differenze in cucina tra il forno a microonde e l’elettrico, è che il primo è più veloce. Tuttavia quest’ultimo permette la doratura dei cibi, a differenza di quello a microonde. Solo se nel forno a microonde è presente la funzione grill, allora è possibile dorare gli alimenti. A volte in questo tipo di forno è presente anche la funzione ventilato, come nei forni elettrici.

I forni a microonde si prestano meglio per riscaldare velocemente i cibi già cotti oppure scongelarli. Ma meno a cuocere le carni particolarmente spesse. Hanno inoltre un vantaggio non indifferente, in quanto consumano meno rispetto a quelli elettrici. Quindi ecco come utilizzare in cucina il forno e quale scegliere in base alle nostre esigenze.

