Modi per venire bene nella fototessera per passaporto o carta d’identità

Sembra quasi una fatto naturale ed inevitabile: quando andiamo a fare la fototessera, quasi sicuramente non saremo contenti del risultato. Pallidi, occhi semichiusi, sorriso forzato alla Shining: la quasi totalità di noi soffre quando deve presentare il documento, proprio per la fototessera malriuscita. Vediamo cosa consigliano i fotografi a riguardo.

5 modi per venire bene nella fototessera ed esser naturali

Per prima cosa occorre dire che per la fototessera di passaporto, patente o carta d’identità, bisognerebbe apparire struccate, con il consueto look e con le orecchie visibili. Vediamo però dei piccoli trucchi per venire bene nelle fototessere.

Come truccarsi per fare una fototessera

Inutile ribadire che il trucco non deve mai essere una maschera quindi puntiamo su un makeup essenziale.

Ciò a cui dovremo badare maggiormente è l’effetto matt. Il flash tende a far risaltare i punti lucidi quindi sia uomini che donne potranno usare una crema opacizzante e abbondare con la cipria soprattutto nella zona “T”.

La posizione da assumere davanti all’obiettivo

La posizione del collo è fondamentale nelle fototessere, altrimenti si rischia di apparire con il doppio mento. Cerchiamo quindi di tendere la testa leggermente in avanti. In questo modo la mascella apparirà più definita e l’antiestetico doppio mento svanirà. La foto bidimensionale non aiuta ad evidenziare la profondità e quindi tendiamo ad apparire “appiattiti” nella zona zigomi, mascella etc.

Meglio non tenere gli occhi aperti forzatamente. Quando ci prepariamo allo scatto tendiamo a tenere aperti gli occhi non socchiudendoli, evitando quindi di venire con gli occhi chiusi. Il problema è che, così facendo, assumiamo un’espressione spaventata. Meglio quindi sorridere lievemente in modo da innalzare la palpebra inferiore e ottenere un‘espressione più ammiccante. Questo metodo è detto Squinching e serve anche per ottimi selfie.

Quali colori indossare

I colori da preferire sono sicuramente quelli scuri per mettere in risalto il viso. Per gli uomini è da preferire una camicia chiara con il colletto in modo da definire il contorno viso. Solitamente è meglio prediligere un colore di contrasto con lo sfondo in modo da mettere in risalto le spalle.

Si può sorridere nelle fototessere

Sorridere è concesso ma a labbra chiuse. Questo avviene per problemi di riconoscibilità visto che verrà apposta su un documento ufficiale.

Con questi 5 modi per venire bene nella fototessera, non dovremo più temere di mostrare i documenti

Lettura consigliata

Nuove unghie french per l’autunno 2022 con questi colori anche over 50