Sovrani indiscussi di balconi e giardini di tutto il mondo, i gerani donano un’eleganza senza tempo grazie ad una forma unica tinteggiata dalle tonalità più disparate.

Amano il sole ma in estate capita spesso che anche i gerani soffrono il caldo. Dunque, bisogna subito correre ai ripari.

A tal proposito, segnaliamo anche come non avere mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia.

Tra le tecniche e i segreti degli esperti per prendersi cura di questi simpatici vegetali, ecco come prolungare e stimolare la fioritura dei gerani anche sotto il sole cocente.

I rimedi

Nonostante una discreta fioritura, il caldo può arrestare la produzione di fiori del vegetale. In questo caso, non basterà idratarla con innaffiature regolari e abbondanti.

L’improvvisa pausa della piante può essere causata dalle temperature troppo elevate, al punto da scaldare eccessivamente la zolla, bloccando le attività del vegetale. Altra motivazione potrebbe arrivare dal fatto che non si è effettuata la pulizia delle parti secche.

Come prolungare e stimolare la fioritura dei gerani anche sotto il sole cocente

Non tutti lo sanno ma pulire ed eliminare i fiori secchi dalla pianta assicura una rifiorenza continua.

Attenzione, però, perché non bisogna tagliare con le forbici le cime fiorite ma sarà necessario operare con le mani.

Basterà esercitare la giusta pressione per “strappare” con delicatezza la parte secca. Mai tirare i rami verso l’esterno.

Pulire la pianta sembra scontato ma sono molti, in realtà, a non occuparsene adeguatamente.

L’operazione andrà effettuata almeno 2 volte a settimana. In questo modo il geranio sarà più stimolato nella produzione dei fiori nuovi.

Altro aspetto da tenere sotto controllo è quello del terriccio. Soprattutto in estate bisogna evitare di far giacere il nostro geranio in un terreno compatto e impermeabile. Il sole tende a solidificare il terriccio che si trasformerà in uno scudo contro l’acqua. Di tanto in tanto, il primo strato superficiale di terreno andrà rimosso per lasciar spazio a quello più umido e penetrabile.

Si consiglia anche di aggiungere nuovo terriccio. Innaffiare e compattare e livellare il terreno intorno alla nostra pianta. Basteranno questi 2 semplici trucchetti per migliorare notevolmente la situazione. Dunque, ecco come prolungare e stimolare la fioritura dei gerani anche sotto il sole cocente.