Quante volte nell’armadio, si conservano vestiti che non riusciamo a buttare perché hanno un modello che non riusciamo più a trovare. Il colore, però, a volte, col tempo si sbiadisce e non ci piace più. Continuiamo a tenerlo nell’armadio, aspettando di trovare abbinamenti convincenti che ci permetteranno prima o poi di indossarlo. Poi, però, passano gli anni e il vestito resta lì al solito posto. C’è un modo per cambiare il destino di un capo? Si può intervenire in qualche modo perché quella spesa fatta finalmente abbia un senso? Vediamo insieme quanto è sorprendente come si può modificare un vestito rendendolo nuovo e bellissimo.

Tingere i tessuti è un’arte che si usava fin dall’antichità. Oggi, ci vengono in aiuto i prodotti che si trovano in commercio che hanno reso la sua applicazione semplice e immediata.

Come fare

I tessuti si possono tingere in acqua calda o fredda, a mano o in lavatrice con semplici prodotti già confezionati o anche con prodotti naturali. Tutto sta nello scegliere il colore che più ci ispira.

Osservare con cura l’etichetta

Per non commettere errori, la cosa più importante è guardare l’etichetta. Leggere bene come va trattato il capo, ma anche le spiegazioni di come applicare la tinta.

Si consiglia di effettuare in lavatrice la tintura del capo con un lavaggio a 40 gradi. Serviranno: un sacchetto di tintura, un fissatore di colore e due pacchi di sale grosso.

Nel caso, invece, si desideri farlo a mano non c’è alcun problema. Ciò che è importante sapere è che i tessuti acrilici non si possono colorare. Per questo è utile leggere l’etichetta. Il cotone e tutti gli altri capi, dopo la tintura, hanno un ottimo aspetto.

È sorprendente come si può modificare un vestito rendendolo nuovo e bellissimo

Ora è proprio il momento di indossare quel bel vestito del colore che abbiamo scelto. Finalmente orgogliosi che questa trasformazione sia stata possibile.