Qualcuno scherzosamente sosteneva l’altro giorno di risparmiare in questo momento dell’anno tutti i Giga della navigazione meteo. In effetti, tutti coloro che aprono le applicazioni meteo in questi giorni è solo per la speranza di qualche goccia d’acqua. Sembrano lontani i tempi in cui prima di partire e soprattutto di prenotare, cercavamo la conferma meteo. Quindi, forti del bel tempo che ci accompagnerà probabilmente anche nelle prossime settimane, ecco un paio di idee per i nostri Lettori. Una località di mare non troppo affollata e comunque molto piacevole. Una di montagna per chi cerca il relax, senza la folla e con un profilo low cost. Senza dimenticare qualche idea giusta anche per i laghi.

Una località di mare italiana low cost

Dal 2006 la bellissima località di Pineto, in Abruzzo, vanta parecchie assegnazioni di Bandiere Blu. Mare pulito e cristallino per questa meta, che gli italiani hanno eletto come una delle migliori nel rapporto qualità prezzo. Classica scelta per quelle famiglie, alla ricerca anche solo di un fine settimana di relax, senza dare fondo al budget mensile. Parliamo di una zona, tra mare e pinete, ricchissima di piste ciclabili, con un lungomare davvero molto lungo. Pineto potrebbe essere la scelta giusta non solo per il fine settimana, ma eventualmente anche per la classica last minute delle ferie estive.

Come progettare un weekend in una località di mare e una di montagna

Per tutti gli amanti della montagna, proponiamo non una ma due mete, anche se vengono spesso accomunate in un comprensorio unico. Siamo in provincia di Trento e il nostro suggerimento va nella direzione di Andalo e Molveno. Tanti gli alberghi, ma anche gli appartamenti e i garnì, le locande egli affittacamere. Andalo propone poi una serie di percorsi immersi nella natura e tantissime occasioni di svago e di sport per tutta la famiglia. Una concentrazione fantastica di attività per grandi e piccini, nella zona degli impianti sportivi.

Tra verde e monti

Come progettare un weekend low cost, passando per la vicina Molveno, accovacciata tra il lago e le Dolomiti. Una vera e propria perla incastonata tra i monti, con tantissimo verde e la possibilità di fare il giro del lago a piedi e in bicicletta. Lago, dalle acque fresche e pulite, che con i suoi riflessi e i suoi colori farà innamorare il turista, per farlo poi ritornare.

Lettura consigliata

Era una delle mete italiane più amate dai russi non solo per il suo castello fatato che si specchia in acque trasparenti ma anche per il vino celestiale e l’olio tra i più buoni d’Europa