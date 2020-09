Eccolo lì, come un avvoltoio del West, pronto a piombare sulla preda: il mal di gola autunnale. E, noi, purtroppo siamo proprio la sua preda preferita. C’è ancora caldo, fuori stagione, ma nelle prime e ultime ore della giornata, rinfresca. Facciamo una corsa, sudiamo e il giorno dopo, eccolo lì, a mietere vittime. Come prevenire il mal di gola col cambio di stagione per eliminare uno dei sintomi in assoluto più fastidiosi a cui andiamo incontro. Non ci permette di mangiare bene, facciamo fatica anche a bere e ci innervosisce. I nostri Esperti sono a vostra disposizione, con questo articolo, per prevenire in maniera naturale il mal di gola.

Bere molta acqua

Se il mal di gola ci aspetta, facciamolo attendere bevendo molta acqua. Idratandoci infatti espelliamo tossine e mantenere la gola fresca e idratata è già un buon inizio per evitare di essere colpiti. Mantenere la gola morbida e idratata ci permette anche di esporla meno alle irritazioni e alle infiammazioni. È ancora una volta l’acqua semplice un rimedio e una prevenzione.

Tanta frutta e verdura

Le vitamine stimolano il sistema immunitario, innalzano le difese e creano delle vere e proprie trincee contro il mal di gola. Come prevenire il mal di gola al cambio di stagione significa anche e soprattutto seguire un’alimentazione corretta e ricca di vitamine!

Igiene personale

Come prevenire il mal di gola col cambio di stagione, stando attenti all’igiene personale. Non dobbiamo dimenticarci che spesso tocchiamo il viso con le mani sporche. Anche se ultimamente la pandemia ci ha insegnato a usare igienizzanti continuamente, il movimento naturale di avvicinare le mani alla bocca è sempre comune. Così facendo, mangiando le unghie o rimuovendo la pellicina fastidiosa, permettiamo ai batteri e ai virus di introdursi nel cavo orale. Teniamo quindi sempre le mani pulite, nel limite del possibile per prevenire il mal di gola

Fumo e alcool

Purtroppo, siamo sempre lì, ma fumo e alcool sono deleteri anche per il mal di gola. Se da un lato infatti agiscono col contatto diretto nella cavità orale, dall’altro, cosa ancora più importante, debilitano il nostro fisico e limitano la produzione delle difese immunitarie, Ecco quindi che, bevendo e fumando, spianiamo la strada alle infiammazioni e alle malattie.

