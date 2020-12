Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi capiremo assieme come preparare una vellutata sana e facile da fare in poche semplici mosse. In questi giorni di freddo è infatti importante prendersi cura di se stessi con dei piatti caldi e non troppo calorici. La vellutata di spinaci è capace di aiutare la salute e scaldarci con semplicità e gusto. Scopriamo assieme come preparare questo piatto salutare e gustoso.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare la vellutata di spinaci salutare e gustosa sono necessari questi ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) due patate;

b) una cipolla;

c) spinaci, 300 grammi;

d) olio, a piacimento;

e) sale, a piacimento;

f) 1\2 bicchiere di latte;

g) parmigiano grattugiato, a piacimento.

Come preparare una vellutata sana e facile da fare in poche semplici mosse

Iniziamo a capire come preparare questo piatto. Lavare e tagliare l’ingrediente. Lasciare in seguito in acqua fredda per venti minuti.

Passare ora alle cipolle a alle patate. Sbucciare, lavare e tagliare a tocchetti. Preparare quindi un tegame a bordi alti. Riempire d’acqua e versare cipolle e patate a bollire.

Lasciare a cucinare fino a quando entrambi gli ingredienti non saranno morbidi. Nel contempo, prendere una padella e versarvi due cucchiai d’olio. Scolare gli spinaci e asciugare accuratamente.

Prendere, a questo punto, un contenitore e riempirlo di acqua tiepida. Prendere poi una padella. Versarvi due cucchiai d’olio e mettere sul fuoco a fiamma media. Far scaldare l’olio e poi versarvi gli spinaci. Ripassare gli spinaci e poi coprirli con dell’acqua tiepida. Lasciare cucinare fino a quando l’ingrediente non sarà diventato morbido.

Una volta terminata la cottura degli ingredienti, scolare e mettere in una ciotola. Preparare ora il frullatore. Versare gli ingredienti ancora caldi, il latte e il formaggio nel frullatore. Azionare a velocità media versando lentamente l’olio.

Una volta raggiunta la cremosità voluta, spegnere il mixer e impiattare. Detto questo, abbiamo capito come preparare una vellutata sana e facile da fare in poche semplici mosse.