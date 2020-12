Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di dover dividere le spese con gli amici. Le occasioni per farlo sono le più disparate: un’uscita a cena fuori, una vacanza, un regalo di compleanno, una festa.

Come fare quindi a calcolare la quota da consegnare all’amico che ha anticipato i soldi per tutti? Esistono consigli smart per dividere le spese tra amici?

Ancora una volta la tecnologia si presta in maniera ottimale per soddisfare le nostre esigenze, sollevandoci dal dubbio amletico su chi debba pagare cosa.

Una miriade di applicazioni, disponibili sui principali store on line, ci offrono la soluzione più adatta per ogni singola evenienza o situazione in cui ci capita di incappare.

Quali sono i vantaggi

Le modalità di pagamento elettronico presentano indubbi vantaggi, soprattutto se paragonati alle modalità tradizionali una su tutte il conto “alla romana“. I principali sono i seguenti:

Aumentare l’efficienza: le spese effettuate potranno essere conteggiate singolarmente oppure in gruppo;

Evitare di creare inutili assembramenti alla cassa;

Non dover disporre necessariamente di denaro contante.

Come ricevere bonus gratuiti

In un mondo globalizzato, come quello di oggi, una fitta rete di contatti è indispensabile per qualunque aspetto della vita quotidiana. Allargare la nostra cerchia di contatti, aggiungendo i contatti di amici e parenti, potrebbe fruttare un bel gruzzoletto. È possibile sfruttare la cosa a proprio vantaggio anche in questa situazione.

Tramite appositi codici promozionai si potranno ricevere bonus in denaro che verranno accreditati direttamente sul proprio conto, o sulla propria applicazione, non appena il nuovo utente avrà completato la registrazione. Questo consentirà inoltre di poter disporre di una “moneta digitale” utile per molti servizi. Ricariche telefoniche, pagamenti per le pubbliche amministrazioni, bollettini postali e bolli auto saranno comodamente a portata di click.

Le applicazioni più gettonate

Sui principali Store digitali è presente una vasta gamma di applicazioni utili per dividere le spese tra amici. Eccone alcuni esempi qui di seguito:

Budjet ed Expense Manager, sono ideali per ripartire le spese di casa;

Splid ed Expensify, sono adatte ai traveller in continuo movimento;

Tricount e Splitwise, si focalizzano maggiormente sulle uscite tra amici.

Seguire questi consigli smart per dividere le spese tra amici non eliminerà i problemi della vita quotidiana ma sicuramente la migliorerà.

