L’autunno è ormai inoltrato e il caldo estivo inizia a diventare un ricordo lontano. Per tutti gli amanti del caldo ecco la vellutata autunnale capace di riscaldare anche la serata più gelida, delicata e facile da fare. La difficoltà di preparazione di questa vellutata è irrisoria e il gusto saprà deliziare anche il palato più esigente. Iniziamo subito a capire come prepararla.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) olio d’oliva a piacimento;

b) sale a piacimento;

c) carote, 100 gr;

d) cipolla, 50 gr;

e) patate, 100 gr;

f) pepe a piacimento;

g) grana padano, 50 gr;

h) broccoli, 500 gr;

i) cipolla, 50 gr;

l) brodo vegetale, 1 lt.

m) prezzemolo, un ciuffo.

Il procedimento

Prendere un catino d’acqua e fare bollire la patata senza sbucciarla. Allo stesso tempo sbucciare, lavare e affettare finemente cipolle e carote.

Prendere ora i broccoli e seguire lo stesso procedimento, facendo attenzione ad eliminare la base di questa verdura. Fare lo stesso con il prezzemolo.

Appena saranno pronte sbucciare e pestare le patate utilizzando una forchetta in maniera da ottenere una purea uniforme.

Da una parte prendere un pentolino e preparare il brodo utilizzando acqua calda e dado vegetale.

Armarsi quindi di una pentola larga dai bordi alti e versare nella stessa l’olio. Appena l’olio sarà caldo far dorare la cipolla. Aggiungere in seguito le verdure lasciando per ultime le patate.

Una volta versate le verdure coprire il composto con il brodo. Far cucinare per almeno mezz’ora fino a quando tutti quanti gli ingredienti non saranno morbidi.

Una volta terminata la cottura degli ingredienti lasciare riposare per dieci minuti. Una volta raffreddata la vellutata passare lo stesso nel mixer e frullare, aggiungendo altro olio, sale e pepe a piacimento.

La vellutata autunnale capace di riscaldare anche la serata più gelida, delicata e facile da fare è pronta per essere gustata.