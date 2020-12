Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I secondi di carne sono tra le pietanze più amate dall’intera popolazione, una delle ricette più diffuse e scenografiche è sicuramente la Raclette.

L’ideatore deve aver preso spunto dal termine etimologico della parola francese “Racler”, per l’appunto “raschiare”. Per Raclette si intende anche il tipo di formaggio, proveniente del cantone Vallese, protagonista indiscusso della ricetta. Il formaggio fuso veniva originariamente raschiato e spalmato su pane o patate.

Questo piatto tradizionale in breve tempo ha conquistato tutti, oltre che per la sua prelibatezza, proprio per le modalità speciali con cui lo si mangia. La convivialità la fa da padrone in pranzi o cene all’insegna di chiacchere e risate, godendo della compagnia di parenti e amici.

Gustarla in uno chalet di montagna dopo un’estenuante giornata di sci è sicuramente suggestivo e permette di apprezzarla maggiormente.

Attrezzatura indispensabile

Un fornello elettrico, possibilmente di ridotta potenza, che consentirà al formaggio di fondersi;

Un raschietto in legno, per evitare che il formaggio si attacchi alla piastra;

Padellini di teflon, circa una decina per ogni apparecchio, per consentire a tutti i commensali di mangiare senza inutili attese.

Ingredienti necessari

Preparare uno sfiziosissimo secondo piatto di carne da leccarsi i baffi è davvero alla portata di tutti.

Per una tavolata di 8 persone circa, gli ingredienti necessari sono i seguenti:

Vedure sottoaceto, solitamente i cetriolini 8 fette

Pane 8 fette

Raclette a fette 160 g

Petto di pollo 250 g

Pancetta affumicata 8 fette

Peperoni rossi e gialli 400 g

Funghi champignon 150 g

Prosciutto crudo 8 fette

Prosciutto cotto 8 fette

Salame 12 fette

Patate 720 g

Zucchine 200 g

Eventuali variazioni alla ricetta tradizionale, sono consentite qualora i commensali esprimessero un gusto differente da quanto consigliato.

Seguendo questi consigli non si presenteranno errori e si otterrà uno sfiziosissimo secondo piatto di carne da leccarsi i baffi.

