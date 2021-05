Ci sono degli abbigliamenti ma anche dei comportamenti che tendiamo ad assumere abitualmente, che ci imbruttiscono. Talvolta, non sappiamo valorizzarci, anzi tendiamo ad accentuare i nostri difetti.

Allora, è bene rendersene conto. E seguire dei consigli d’oro per iniziare a migliorare. Possiamo, infatti, fare qualcosa per piacere e per piacerci di più!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Può accadere che siamo basse. Oppure abbiamo un’altezza media ma non importa quale altezza abbiamo. Fatto sta Questi sono i 5 errori più comuni che ci fanno sembrare più basse e che mai più dobbiamo commettere!

Le scarpe che ci fanno sembrare più basse

Generalmente le scarpe alte slanciano. Tuttavia, ve ne sono alcune che fanno tutt’altro.

Si tratta di quelle che non rendono più slanciate e longilinee bensì più tozze e basse. Stiamo parlando delle scarpe che creano interruzioni che vanno dalla gamba al piede.

Si pensi a quelle con i laccetti intorno alla caviglia. O ai tronchetti e agli stivaletti. Ebbene, queste sono le tipiche scarpe che ammazzano letteralmente la figura, riducendo l’altezza.

A queste si aggiungono i tatuaggi sulle gambe che si sviluppano in verticale. A volte, poi, oltre al modello di scarpe, neppure il colore aiuta.

In questo caso, per slanciare la figura, occorre utilizzare una scarpa dello stesso colore delle gambe. Quindi, senza calze, meglio le scarpe chiare. E con le calze, meglio quelle dello stesso colore delle calze.

Secondo errore

Se non si è troppo alte, il capello lungo non è l’ideale. All’opposto un bel taglio corto slancia e potrebbe essere risolutivo!

Terzo errore

In questo caso, per la lunghezza della gonna, occorre seguire una regola generale.

Cioè la lunghezza della gonna deve essere inversamente proporzionale alla lunghezza dei capelli. Quindi, in caso di abito lungo, facciamo uno chignon e alziamo i capelli.

L’immagine sembrerà, certamente, più slanciata e piacevole. Questo vale anche se si è alte in quanto i capelli raccolti con il vestito lungo sono davvero da urlo.

Quarto errore

Tra 5 errori più comuni che ci fanno sembrare più basse e che mai più dobbiamo commettere c’è la borsa. Ebbene, se questa è troppo grande, la figura del nostro corpo si accorcia. Quindi, la pochette, quando possibile, per le bassine, è l’ideale!

Quinto consiglio per sembrare più slanciate e alte

Questa volta non si tratta di un oggetto ma di un comportamento.

Insomma, è una regola che per sembrare più slanciate dobbiamo guardare verso l’alto. Sembrerà una banalità ma se guardiamo verso il basso, sembreremo più basse.

Quindi, volto in avanti alto e mettiamocela tutta: la nostra immagine va sempre migliorata!

Approfondimento

Come vestirsi per sembrare più magre e alte? Ecco 5 consigli fashion