Come preparare una colazione di Natale irresistibile e che stuzzicherà i palati di tutti.

Proprio in questi giorni è partita la corsa per accaparrarsi gli alimenti migliori per realizzare tutte le ricette che abbiamo in mente per la cena ed il pranzo di Natale. Effettivamente il tempo vola e, senza accorgercene, siamo arrivati alla festa che più di tutte riesce a donare un pizzico di magia. Quest’anno certamente sarà diverso, ma lo spirito creativo che accompagna questa tradizione riuscirà sicuramente a farci venire ottime idee, in grado di colmare le mancanze. In questo senza dubbio una mano ce la possono dare le ricette innovative e ottime di Natale. A tal proposito, tra poco andremo a svelare come preparare una colazione di Natale irresistibile e che stuzzicherà i palati di tutti.

Le ricette sfiziose e leggere

Infatti, nonostante tutti siamo fortemente legati al cibo che questa tradizione regala, siamo anche incuriositi dalle novità che le ultime ricette presentano. Che si tratti di rivisitazioni o piatti totalmente nuovi, tutti vogliamo cimentarci e provare a prepararle. Le novità di questi ultimi anni non riguardano solamente gli accostamenti e i sapori, ma anche le calorie. Infatti da un po’ di tempo si è fatta largo una corrente chiamata cucina light.

Con questo termine ci si riferisce a quei piatti gustosissimi che, grazie all’utilizzo di determinati ingredienti, sono leggeri e ipocalorici. I dolcetti che presentiamo oggi hanno proprio questa caratteristica, oltre a risultare gustosissimi e a rilasciare un profumo natalizio indimenticabile. Dunque ecco come preparare una colazione di Natale irresistibile e che stuzzicherà i palati di tutti.

I cupcake natalizi

Per preparare questi dolcetti, ottimi per la colazione ma anche per una merenda, ci serviranno i seguenti ingredienti. Oltre alla farina di mandorle e all’uovo, utilizzeremo anche yogurt, miele, lievito e cannella.

Per quanto riguarda la crema che useremo per ricoprire i cupcake invece abbiamo bisogno di albumi, vanillina, miele, limone e vaniglia. Come primo passaggio dovremmo unire tutti gli ingredienti e creare dunque l’impasto dei cupcake. Una volta pronto, dividiamolo in piccole parti seguendo la forma del dolcetto e inforniamo per una ventina di minuti a centosessanta gradi.

Mentre i dolcetti sono in forno, pensiamo alla crema pasticciera. Uniamo tutti gli ingredienti necessari e facciamo scaldare l’impasto qualche minuto al microonde. Dopodiché, frulliamolo fino a che non diventa omogeneo. Dopo averlo fatto freddare per qualche minuto, potremo utilizzarlo per condire i nostri cupcake. Seguendo pochi semplici passi, si regalerà alla famiglia una colazione gustosissima e leggera. Perfetta per la mattina di Natale mentre ci si scambia i regali. Dunque ecco come preparare una colazione di Natale irresistibile e che stuzzicherà i palati di tutti.