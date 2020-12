Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Vivere in un ambiente ordinato è certamente l’obiettivo che la maggior parte di noi vuole ottenere. Dopo tante ore fuori casa non è l’ideale trovare l’abitazione sottosopra o piena di problemi da dover risolvere. Eppure non è così facile. Mantenere la pulizia dentro la propria casa non è di certo una passeggiata. Sono tanti gli inconvenienti che possono accadere, per non parlare delle conseguenze che si possono verificare a causa di nostre azioni dettate dalla distrazione. Infatti il modo migliore per prevenire è quello di conoscere le cause di questi problemi e, di conseguenza, evitare che si creino.

Le muffe

Uno degli inconvenienti più comuni che accadono in casa riguarda la presenza di muffe, e dunque di umidità e condensa. Soprattutto in questo periodo, ovvero in pieno inverno, i fenomeni di questo tipo aumentano a dismisura. Proprio perché una delle cause principali della comparsa di umidità è lo sbalzo di temperatura tra quella interna ed esterna, questi mesi risultano essere i peggiori.

Quando si crea il fenomeno dell’umidità, ovviamente il primo pensiero è quello di cercare un rimedio per eliminarlo. Dall’aceto bianco al carbone, i metodi possono essere diversi. Anche se sono molti a funzionare, ve ne sono alcuni che si rivelano inutili. Adottando quest’ultimi non solo sprechiamo molto tempo, ma non facciamo altro che permettere al fenomeno di crescere indisturbato. In questo articolo andiamo a svelare un metodo che, sebbene molto utilizzato, si rivela inefficace. Dunque ecco perché se utilizziamo questo metodo contro l’umidità stiamo facendo un errore.

La candeggina

Esistono molti modi per sbarazzarsi dell’umidità in casa. Ovviamente esistono i prodotti chimici appositi, ma esistono anche altri metodi che possono essere ricavati individualmente. Uno di questi prevede passare della candeggina sulla macchia del muro interessato. A parte un effetto sbiancante però, la candeggina non è in grado di sradicare il fungo che ormai risiede sulla parete. Sebbene il problema sembrerà risolto, sarà semplicemente un’illusione temporanea. Non avendo eliminato il fungo, sarà solamente questione di tempo prima che la macchia tornerà, se non addirittura più grande. Per quanto la candeggina sia utilissima per diversi problemi in ambito domestico, l’umidità non è uno di questi. Dunque ecco perché se utilizziamo questo metodo contro l’umidità stiamo facendo un errore.