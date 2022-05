È assolutamente da scoprire questo cremoso risotto di primavera che si cucina con ingredienti freschi, tutti provenienti dalla Campania

La Campania, tra le tante cose, è nota nel Mondo per i suoi prodotti culinari. Il primo che viene in mente è, senza ombra di dubbio, la pizza. Subito dietro, però, ecco la mozzarella di bufala e il celebre pomodoro di San Marzano.

Utilizzato soprattutto per la produzione di pelati e conserve, è sicuramente il prescelto per fare i sughi da molte casalinghe. Non solo, si cucina talmente velocemente che è adattissimo anche a dei piatti molto veloci da preparare, gli spaghetti su tutti.

Oggi andremo a unire queste due prelibatezze campane in un risotto che ha gli stessi colori della tanto famosa pizza Margherita. Oltre al bianco e al rosso, ci sarà il verde del basilico. Una pianta aromatica che, nell’immaginario collettivo, più che in Campania ci porta in Liguria. Tuttavia, ne esistono davvero tante varietà e, in un piatto come questo, possono solo esaltarsi. Andiamo subito a vedere gli ingredienti per questo risotto che potremmo tranquillamente chiamare Margherita o con neve di mozzarella e pomodoro.

Ci serviranno:

320 grammi di riso;

100 grammi di mozzarella di bufala;

500 grammi di pomodori di San Marzano;

brodo di pollo;

2 spicchi d’aglio;

10 foglie di basilico;

Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

vino bianco;

burro;

sale;

pepe.

La preparazione partirà proprio dalla mozzarella. Andiamo a frullarla con 5 cucchiai abbondanti del suo siero. Mettiamo il composto ottenuto negli scomparti di una vaschetta per il ghiaccio e facciamo congelare.

Poi, prendiamo una pentola, riempiamola d’acqua e portiamo a ebollizione. A quel punto, butteremo tre pomodori e li lasceremo cuocere per un minuto. Quindi, li scoleremo, li spelleremo e li taglieremo a dadini.

Quindi, in una padella, mettiamo un po’ di olio e l’aglio in camicia. Doriamolo bene, quando sarà pronto, lo toglieremo e andremo a versare il pomodoro tagliato in precedenza. Aggiungiamo sale e pepe e 3 foglie di basilico. Lasciamo cuocere per qualche minuto, poi spegniamo la fiamma.

In una seconda padella facciamo rosolare l’altro spicchio d’aglio, sempre in camicia. A questo, uniremo la restante parte dei pomodori, tagliata, però, a pezzotti. Anche in questo caso, aggiungiamo 3 foglie di basilico e lasciamo cuocere per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Eliminiamo l’aglio prima di spegnere il fuoco. Se vogliamo, ma non è detto sia necessario, possiamo decidere di frullare la salsa ottenuta.

A questo punto, andiamo a preparare il risotto. Facciamo tostare il riso in padella insieme a un po’ di burro. Uniamo il vino bianco e facciamo sfumare. Quindi, aggiungiamo il brodo. Noi suggeriamo quello di carne, ma potrebbe andare benissimo anche quello vegetale. Lasciamo cuocere per una decina di minuti. A metà cottura, quindi, versiamo la salsa di pomodoro preparata in precedenza.

Proviamo sempre il riso per verificarne la giusta consistenza. Quando sarà pronto, spegniamo la fiamma. Intanto, tiriamo fuori la mozzarella dal freezer. Andiamo a mantecare con il Parmigiano grattugiato, i dadini di pomodoro preparati in precedenza e una noce di burro.

L’ultimo tocco

Predisponiamo il piatto da portata. Versiamo il risotto e, con una grattugia, andiamo a tritare la mozzarella congelata sopra di esso. Una spolverata abbondante, per uno splendido effetto neve. Decoriamo con le restanti foglie di basilico e presentiamo in tavola.

È assolutamente da scoprire questo cremoso risotto di primavera con gli stessi ingredienti della famosa pizza Margherita. Una vera delizia che estasierà i nostri ospiti.

