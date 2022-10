La Luna piena in Ariete porterà una fortuna sfacciata a questi 3 segni zodiacali

Eccoci qui arrivati alla prima settimana di ottobre. Il tempo sembra essere volato. Sembra ieri quando non vedevamo l’ora che arrivasse l’estate e, invece, ci avviamo sempre più alla chiusura di quest’anno. A dicembre tireremo le somme, definendo questo strano 2022. In effetti, è stato un po’ altalenante, specie per alcuni segni dello zodiaco. Ma una cosa è certa. Il Pesci ha avuto un anno top, soprattutto sotto il profilo del lavoro, grazie ad un bellissimo Giove.

Già lo scorso anno avevamo anticipato la notizia. Giove avrebbe avuto la residenza, per un po’, nel segno del Pesci e così è stato. Salvo transitare su altri segni temporaneamente. Certo, un po’ di fortuna per tutti non guasta. Le stelle sono molto benevole, bisogna saper cogliere l’attimo. Purtroppo, non sempre questa benevolenza è messa in pratica. Al momento c’è un Mercurio che si muove in moto retrogrado e che porta scompigli e tensioni nelle vite di alcuni segni, in particolare il Gemelli, il Sagittario e la Vergine. Non appena il Pianeta tornerà a girare nel verso giusto, tutto si sistemerà.

Nuove energie

Tornando alla bontà degli astri, anche la Luna fa le sue mosse. Per esempio, la Luna piena in Ariete porterà una fortuna sfacciata a Bilancia, Capricorno e Cancro. La bella Luna, che condiziona il “mood” e non solo le maree o i momenti dedicati all’estetica, sarà un input per maturare delle nuove consapevolezze ed a scoprire delle nuove energie. In pratica, la Luna farà da grandissima consigliera. Abbiamo presente la frase “la notte porta consiglio”? Ecco, si intende proprio questo.

L’oroscopo settimanale

La settimana dal 3 al 9 ottobre, dunque, vede sul podio la Bilancia, il Capricorno e il Cancro. Non parliamo di fortuna sul piano sentimentale o professionale, bensì su quello interiore. Questi 3 segni zodiacali arriveranno ad un punto di svolta, di radicale cambiamento e rottura con un passato stretto e scomodo. È l’ora della rinascita. Controlliamo le date in cui è consigliato tagliare i capelli e rinnoviamo il nostro look. Il taglio esprime la rottura con la vita precedente? Bene, facciamolo. La Luna è dalla nostra parte.

La Luna piena in Ariete porterà una fortuna sfacciata a questi 3 segni zodiacali

È arrivato il momento di dire “basta”, se una situazione ci fa soffrire. Questa nuova energia permetterà di vedere tutto sotto una nuova luce, più chiara e lineare. Sotto il profilo lavorativo, quest’influenza positiva potrebbe consentire di decidere, finalmente, circa una questione o un affare. Sul campo sentimentale, invece, permetterà di prendere decisioni che non abbiamo avuto il coraggio di prendere prima.

