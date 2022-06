A volte non è così facile preparare cibo per tutta la famiglia, soprattutto quando ci sono bambini piccoli. Così molto spesso capita di dover cucinare più tipi di piatti.

Tuttavia preparare un solo pasto per tutta la famiglia, anche se ci sono figli piccoli, non è impossibile seguendo alcuni consigli.

In questo articolo vedremo alcune ricette gradevoli per tutta la famiglia; e potremo anche preparare gustosi snack fatti in casa.

Come preparare un pasto ottimo per tutta la famiglia anche se ci sono bambini piccoli, vediamo alcune ricette

È importante iniziare la giornata in modo salutare, soprattutto se ci sono bambini piccoli.

Il porridge di fette biscottate è particolarmente adatto ai bambini piccoli per la colazione, ma è gustoso anche per i genitori. Bisogna sbriciolare le fette biscottate in un piatto piano; aggiungere il latte caldo e una banana schiacciata e mescolare il tutto.

Gli adulti della famiglia potrebbero aggiungere a questo porridge anche un po’ di delizioso muesli.

Un altro tipo di colazione salutare per grandi e piccini sono le frittelle di mele. Gli ingredienti:

3 mele;

1 cucchiaio di zucchero;

cannella;

mezzo limone.

Per la pastella delle frittelle:

200 grammi di farina 00;

2 uova;

2 cucchiai di zucchero;

100 grammi di latte;

buccia di un limone;

1/2 bustina di lievito per dolci.

Dopo aver tolto il torsolo dalle mele, tagliarle a fette tonde, irrorarle di limone e cannella. Dopo di che passarle nella pastella e friggerle in olio di arachidi per qualche secondo per ogni lato. Spargere un po’ di zucchero e servire.

Un ottimo pranzo

Adesso vedremo come preparare un pasto ottimo per tutta la famiglia anche se ci sono bambini, per l’ora di pranzo.

Innanzitutto la cucina non dovrebbe essere troppo piccante o troppo grassa, perché non è appropriato per la digestione dei bambini.

Il segreto è preparare le verdure e i legumi in diversi modi.

Un esempio di ricetta per tutta la famiglia è la zuppa di patate che si prepara in circa 30 minuti.

Avremo bisogno di:

500 grammi di patate;

2 carote;

una cipolla;

un po’ di aglio;

due cucchiai di brodo vegetale;

acqua.

Bisogna sbucciare le patate e tagliare le carote e la cipolla a pezzetti.

Friggere le cipolle tagliate a dadini in un po’ d’olio d’oliva. Aggiungere l’aglio se ci piace. Dopo di che aggiungere le carote e le patate alla cipolla e all’aglio.

Aggiungere abbastanza acqua per coprire completamente gli ingredienti e unire il brodo vegetale. La zuppa deve cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti.

Quando patate e carote saranno abbastanza cotte, la zuppa sarà pronta.

La cena ideale per i bambini e tutta la famiglia

Un’idea di cena ottima per grandi e piccini sono gli hamburger di tacchino e spinaci. Gli ingredienti necessari sono:

500 grammi di petto di tacchino tritato;

100 grammi di spinaci cotti e sgocciolati;

1 spicchio d’aglio;

una piccola cipolla;

un uovo;

pangrattato;

sale e pepe.

Tritare gli spinaci e unirli alla carne di tacchino. Incorporare l’uovo, pangrattato, sale e pepe, fino a ottenere un impasto omogeneo. Cuocere gli hamburger sulla piastra con un goccio di olio.

Lettura consigliata

Acquistare e mangiare dell’ottimo cibo spendendo solo 100 euro al mese è possibile seguendo questi consigli